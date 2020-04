Samsung* Galaxy A40 und A41 – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Samsung* will sein Mittelklasse-Portfolio weiter ausbauen. So hat der koreanische Hersteller mit dem Samsung* Galaxy A40 noch ein weiteres Smartphone* in der A-Serie vorgestellt. Das Galaxy A40 setzt auf Android* 9.0. Außerdem ist ein ein Achtkern-Prozessor, der Exynos 9610, verbaut, unterstützt durch 4 GByte RAM und 64 GByte Flash-Speicher. Da Samsung es auch bei den anderen Vertretern der A-Serie genutzt hat, wird auch mit einem AMOLED*-Display gerechnet.

Samsung Galaxy A40 – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Das Samsung Galaxy A41 ist der Nachfolger des Galaxy A40 und bietet etwas bessere Technik. Es gibt beispielsweise ein etwas größeres Display, einen Sensor für die Fingerabdrücke direkt im Display und eine Triple Lens Kamera.

Im A40 sieht die Technik noch etwas anders aus: Das 5,9 Zoll Display löst mit 1.080 x 2.280 Pixeln auf. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Aluminium. Das Gerät misst 144,3 x 69,1 x 7,9 mm. Es ist gemäß IP-Zertifizierung nicht vor Wasser oder Staub geschützt.

Den Takt gibt ein Samsung Exynos 7885 an eine 64 Bit eine Octa-Core-CPU mit bis zu 1.800 MHz, der 4 GB zur Seite stehen. An internem Speicher sind 64 GB vorhanden, welcher durch microSD-Karten erweiterbar ist.

Der verbaute Akku ist nicht austauschbar und fasst 3.100 mAh.

Das Gerät unterstützt LTE und ist Dual-SIM-fähig. Bluetooth 4.2 ist ebenfalls an Bord.Das Gerät ist außerdem NFC-fähig. Miracast wird nicht unterstützt. Die Hauptkamera an der Rückseite löst mit 5312×2988 (15,9 Megapixel) auf, die Frontkamera mit 24,0 Megapixel.

Als Betriebssystem kommt Android* 9 zum Einsatz und an sich hat sich die Bedienung im Vergleich zu Vorgänger-Versionen kaum geändert. Wer also bereits mit Android* gearbeitet hat, sollte auch mit den Samsung Galaxy A40 keine größeren Probleme haben und für alle speziellen Anforderungen gibt es ja das passende Handbuch. Wahrscheinlich werden die Geräte im nächsten Jahr auch ein Update auf Android 10 bekommen, dann sollte auch das Handbuch etwas angepasst werden.

Samsung Galaxy A40 und A41 – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Samsung hat mittlerweile die Anleitung* für das Galaxy A40 auch in Deutsch veröffentlicht. Sie kann als PDF kostenfrei hier herunter geladen werden:

http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_DE&CttFileID=7263562&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=SM-A405FN/DS&VPath=UM/201903/20190329150524904/SM-A405FN_DS_UM_Open_Pie_Ger_Rev.1.0_190314.pdf&OriginYN=N

Für das Galaxy A41 wurde noch kein Handbuch veröffentlicht

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android Betriebssystem:

