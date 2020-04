Samsung* Galaxy S20* mit peinlichem Grünstich – Update soll es richten – Die Exynos Variante der Galaxy S20 Modelle ist ohnehin nicht sehr beliebt bei den Nutzern, mittlerweile hat sich gezeigt, dass es bei diesem Modellen noch ein weiteres Problem gibt: in den höheren Hz-Modi bei geringer Helligkeit haben die Display oft einen sehr deutlichen Grünstich. Das ist vor allem für ein Topmodell sehr peinlich und bei Samsung* steht die Qualität der Display besonders im Fokus – das ist dies doppelt unangenehm für das Unternehmen.

Nun gibt es aber Hinweise, dass Samsung* bereits an einer Lösung arbeitet und für die Modelle ein Software-Update vorbereitet, um dieses Problem zu lösen. Der Grünstich im Display scheint damit erfreulicherweise kein Hardware-Problem zu sein, sondern sich über Anpassungen in der Firmware lösen zu lassen.

Bei Sammobile schreibt man im Original dazu:

We hear from trusted insiders that Samsung is aware of the issue and that it’s going to release a software update soon to fix the problem. For the time being, those who don’t want to be annoyed by this bug, they can just keep the refresh rate locked to 60Hz. That’s obviously not an ideal solution.

One of the reasons that many customers bought the Galaxy S20* Ultra was that it offers a 120Hz refresh rate display. For them to not be able to utilize one of the best features of their $1,400 device is a little sad. Hopefully, it won’t be too long before Samsung releases this update for the Galaxy S20* Ultra.

Wann genau die neue Version zur Verfügung stehen wird, ist aber noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass Samsung mit Hochdruck daran arbeitet, denn derzeit scheint die S20-Serie eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam zu machen und das kann natürlich nicht im Sinne des Unternehmens sein.

Sammobile hat auch bereits die schnelle Übergangslösung für das Problem angedeutet: die Display-Frequenz sollte auf 60Hz gesetzt werden und dann tritt dieses Problem nicht auf. Allerdings kann man dann auch die Vorteile des neuen Displays kaum nutzen – eine Dauerlösung ist das also eher nicht.

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

