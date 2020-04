Samsung* Galaxy S20* ultra enttäuscht im Kamera-Vergleich – Die Tester bei DxoMark haben endlich auch die Bewertung der neuen Kamera im Galaxy S20* ultra veröffentlicht. Die Ansprüche dabei waren recht hoch – Samsung* hat unter anderem den neune 108MP Hauptsensor verbaut und daher war klar, dass man den Apsruch hatte, das beste Kamerahandy auf dem Markt zu liefern.

Der Test ist in dieser Beziehung aber eher ernüchternd. Die Ultra-Modelle kommen nur auf 122 Punkte im Gesamtranking und das reicht tatsächlich nur für Platz 7 bei den besten Kamerahandys. Das Galaxy S20* Ultra muss sich einigen Honor-Modelle geschlagen geben und der Abstand zum aktuellen bestplatzierten Kamera-Handy (dem Huawei P40 pro) liegt bei immerhin 6 Punkten. Bei den reinen Fotofunktionen ist der Unterschied sogar noch deutlicher: hier kommen die Galaxy S20 Ultra auf 132 Punkte während die P40 pro Modelle bei 140 Punkten liegen.

Die Tester schreiben selbst zur neuen Hauptkamera und der Leistung des 108MP Sensors:

Bilder von der Hauptkamera zeigen unter den meisten Lichtbedingungen eine hervorragende Belichtung, einen hervorragenden Dynamikbereich und eine hervorragende Farbe, wobei nur sehr wenige sichtbare Artefakte die Bildqualität beeinträchtigen. In Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen wird das Rauschen im Allgemeinen gut kontrolliert – wie wir es von Samsung*-Flaggschiffgeräten gewohnt sind. Obwohl die Details in den 12-Megapixel-Bildern des S20 Ultra nach dem Pixel-Binning im Allgemeinen sehr gut sind, sind sie nicht ganz so hoch wie bei Geräten mit einer höheren Auflösung. Infolgedessen können feine Details bei sehr schlechten Lichtverhältnissen verloren gehen, und die Tendenz, Bilder zu schärfen, kann bei vielen Aufnahmen zu unnatürlich aussehenden Details führen. Wir haben auch festgestellt, dass das PDAF-Autofokussystem des S20 Ultra bei den meisten Lichtverhältnissen genau ist, aber bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Reaktionszeiten recht langsam, da das Einrasten etwas länger dauert, als wir es von Leistungsträgern erwartet haben.

Natürlich ist eine Platzierung unter den Top10 Kamera-Handys weltweit an sich kein schlechter Wert. Allerdings hat Samsung andere Ansprüche und auch die Kunden erwarten natürlich von einem Ultra-Modell und dem entsprechenden Preis etwas mehr.

Insgesamt gibt es derzeit viele Kritikpunkte an der Galaxy S20 Serie. Der Exynos Prozessor kann mit den Snapdragon Modellen nicht mithalten, das Display hat bei höheren Frequenzen einen Grünstich und insgesamt hat Samsung mit den Smartphones* bisher kein glückliches Händchen. Das könnte auch ein Grund sein, warum die Verkaufszahlen der Modelle bisher eher unter den Erwartungen liegen.

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

