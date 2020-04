Samsung* Galaxy S20* ultra – immer mehr Probleme mit gesplittertem Kamera-Glas – Die Stiftung Warentest hatte bei den Galaxy S20* ultra Modellen bereits festgestellt, dass das Display recht anfällig bei Stürzen ist und leicht kaputt geht. Nun häufen sich Berichte von Nutzer der S20 Ultra Modelle, die von defekten und gesplittertem Kameraglas berichten und zwar in der Regel ohne äußere Einwirkungen. Es gab als keine Stürze oder Stöße und dennoch bricht das Glas zu Abdeckung des Kameramoduls. Damit ist die Kamera dann nicht mehr nutzbar, denn die Objektive sind (teilweise) verdeckt.

Bei Android* Police schreibt man zum Schadensbild:

The timeline for reports stretches back to just shortly after the phone’s launch, with many claiming the glass has cracked even without any apparent trigger. No bumps or drops, they simply pull it out of their pocket one day or pick it up off the charger and discover a crack — or worse. (However, others do admit to potential causes, merely claiming it couldn’t have been significant enough to cause the damage observed.) In many cases, this interferes with the proper operation of the camera as well, with issues like focus and the headlining zoom feature no longer working as reliably.

Samsung* selbst hat sich zu diesen Schäden bisher noch nicht offiziell geäußert. Nach Aussagen von betroffenen Nutzern sieht man aber kein Problem direkt bei den Geräten, sondern geht eher davon aus, dass die Modelle falsch behandelt wurden und es deswegen zu diesen Beschädigungen kam. Die Garantie der Geräte soll hier auf jeden Fall nicht greifen und je nach Quelle werden preise von bis zu 400 Euro für die Reparatur angegeben.

Möglicherweise hängen die Schäden mit dem mittlerweile recht großen Kameramodul zusammen. Das Glas muss einen deutlich größeren Bereich abdecken und ist damit natürlich stärker belastet als bei den Versionen aus dem letzten Jahr. Das könnte auch für mehr Schäden sorgen. Genaueres werden wir aber wohl erst wissen, wenn Samsung* die Schaden selbst untersucht.

Das S20 Ultra Video im Original:

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20* (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

