Samsung* Galaxy S9* und Note 9 sollen nun doch One UI 2.1 bekommen – Die Samsung* Galaxy S9* und Note 9 bekommt derzeit immer noch monatliche Updates von Samsung und daher gehen die meisten Nutzer davon aus, dass auch die neuen Entwicklungen beim Betriebssystem für die Modelle bereit stehen werden. Allerdings gab es in Hinsicht auf die neuen One UI 2.1 Version unterschiedliche Hinweise: von keinem Update für die Modelle bis hin zu internen Prüfungen des Updates war alles dabei.

Nun sieht es so aus, als wären die Prüfungen intern positiv abgeschlossen worden und man arbeitet definitiv an einer On UI 2.01 Version sowohl für das Samsung* Galaxy S9* und Note 9. Zumindest behauptet die ein Moderator im Samsung Forum – direkte offizielle Bestätigungen von Samsung gibt es dazu aber noch nicht.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

Da das Galaxy Note 10 Lite One UI 2.1 erhält und einige der besten Funktionen der Galaxy S20*-Software bietet , gibt es wenig Grund zu der Annahme, warum das Galaxy Note 9 nicht alle auch erhalten sollte, wenn man bedenkt, dass es und das Galaxy Note 9 Verwenden Sie denselben Exynos 9810-Prozessor.

Ein Forum-Moderator des Galaxy Note-Softwareteams behauptet nun, dass One UI 2.1 für das Galaxy Note 9 und das Galaxy S9 in der Entwicklung ist , und fügt hinzu, dass Test-Builds bald verfügbar sein sollten. Auf dieser Grundlage können wir vorsichtig optimistisch werden, aber da dieses Update bereits so viel hin und her gegangen ist, würden wir erst dann wirklich glauben, dass es kommt, wenn die tatsächlichen Firmware-Builds angezeigt werden.

Das sind natürlich gute Information für alle Samsung Galaxy S9 und Note 9 Nutzer, allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass es nach wie vor kein Datum für einen eventuellen Release der neuen Version gibt und man wohl noch etwas länger als bei den anderen Samsung-Smartphones* waren muss, bis die neue Version kommt. Dazu können Probleme und Bugs bei der Entwicklung den ganzen Prozess noch deutlich verzögern – Nutzer der Geräte sollten also auf jeden Fall noch Geduld mitbringen, bis es eine finale Version von O2* UI 2.1 auch für Samsung Galaxy S9 und Note 9 gibt.