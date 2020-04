Neu heute bei Sim.de: 5GB Allnet Flat zum absoluten Kampfpreis gestartet

Sim.de: 5GB Allnet Flat zum absoluten Kampfpreis gestartet – Die Drillisch Marke Sim.de hat heute (und nur heute) einen 5GB Allnet Flat zum absoluten Kampfreis im Angebot. Man zahlt für dieses Datenvolumen samt kostenlosen SMS und Gesprächen nur 5.99 Euro im Monat und zwar dauerhaft, wenn man die Flat heute bucht. Das ist selbst für Drillisch Marken ein extrem günstiger Preis.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Mobilfunkmarke sim.de erhöht im Rahmen einer Tarifaktion das Datenvolumen um den Faktor 10. So erhält der Tarif LTE All 500 MB ab sofort anstatt 500 MB ein monatliches Datenvolumen von 5 GB für denselben Grundpreis. Somit stehen im Tarif LTE All 500 MB neben einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS ab sofort 5 GB mobiles Datenvolumen für 5,99 EUR monatlich bereit. Der Aktionstarif ist nur heute, 23. April, bis einschließlich 23.59 Uhr verfügbar. Erhältlich ist der Tarif sowohl mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten als auch als flexible Tarifvariante. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Drillisch Online und der Marke sim.de mitbringt, erhält 10 EUR Wechselbonus.

Die Sonderaktion findet man direkt hier.

Bereits abgelaufene Simply-Sonderaktionen und Deal

WinSIM: 5GB Allnet Flat nur noch 7.99 Euro monatlich – Der Drillisch Discounter WinSIM hat wieder eine neue Sonderaktion gestartet und bietet in diesem Zuge die 5GB Allnet Flat für 7.99 Euro an. Die Tarifdetails sehen dabei wie folgt aus:

WinSIM LTE 3000

Telefonie- und SMS-Flat

1 0€ Wechselbonus

0€ Wechselbonus Bereitstellungspreis:

o 3M -> 9,99 €

o 3M -> 9,99 € o 24M -> 0,00 €

o 24M -> 0,00 € Preismarke : nur 7,99€ mtl.

: Datenvolumen: 5 GB LTE statt 3 GB

Die kompletten Tarifdetails gibt es direkt bei WinSIM auf der Webseite*

Simplytel: 10GB Allnet Flat auf 14.99 Euro monatlich gesenkt

Drillisch hat einen neuen Aktionsmarathon angekündigt und als erste Marke profitiert davon Simply aka Simplytel. Der Preis für die große Allnet Flat mit 10GB monatlichem Datenvolumen wurde dort um 8 Euro monatlich reduziert und beträgt damit nur noch 14.99 Euro im Monat.

Das Unternehmen schreibt selbst zu dieser Aktion:

Das Herbst-Special für den Tarif LTE 10000 gilt sowohl für die flexible Laufzeitvariante mit 1 Monat als auch für die mit 24 Monaten. Bei letztgenannter Variante beträgt die Ersparnis über die gesamte Laufzeit hinweg 192 EUR. Die Aktion ist befristet und gilt bis einschließlich 30. Oktober 2019 (11 Uhr). Neukunden, die ihre Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Drillisch Online und der Marke simply mitbringen, erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro.

Die kompletten Tarifdetails gibt es direkt bei Simplytel auf der Webseite*

Preislich ist der neue Deal ein sehr interessantes Angebot. Normalerweise bekommt man 10GB Allnet Flat selten unter 20 Euro monatlich. Drillisch macht hier mit knapp 15 Euro monatliche Grundgebühr eine wirkliche Kampfansage an die anderen Anbieter, auch wenn es nur aktionsweise ist. Leider ist bei den Simply Tarifen aber auch weiterhin die Datenautomatik aktiv. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist aber mittlerweile deaktivierbar und man kann diese daher abschalten, wenn man sicherstellen möchte, dass keine Mehrkosten entstehen. Simply nutzt für alle Tarife das2 Mobilfunk-Netz von o2 und kann auch auf die 4G Bereiche dieses Handy-Netzes zurück greifen. Damit steht LTE zur Verfügung, der maximale liegt aber bei nur 50MBit/s. Für die Nutzung der 10GB ist daher auch die O2* Netzqualität wichtig – nur dort wo LTE bereits im O2* Netz ausgebaut ist, gibt es auch schnelle Verbindungen (mehr dazu im o2 Netztest)

Die Sonderaktion mit dem Rabatt gilt leider wirklich nur für die 10GB Tarif bei Simplytel. Die anderen Tarife kosten nach wie vor genau so viel und haben auch die gleiche Leistung. Die Laufzeit der Sonderaktion bis 30. Oktober ist auch relativ lang. Man muss also nicht überstützt handeln, sondern kann auch noch prüfen, ob die Flat wirklich zu den eigenen Ansprüchen passt.

Die aktuellen Tarife bei Simply

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Flat Flat Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Monatlicher Preis (Laufzeit 24 Monate) 6,99 EUR 7,99 EUR 12,99 EUR 14,99 EUR statt 22,99 EUR Monatlicher Preis (Laufzeit 1 Monat) 6,99 EUR 7,99 EUR 12,99 EUR 14,99 EUR statt 22,99 EUR Bereitstellungspreis (Laufzeit 24 Monate) 0 EUR Bereitstellungspreis (Laufzeit 1 Monat) 19,99 EUR 19,99 EUR 19,99 EUR 19,99 EUR LTE-Geschwindigkeit* Bis zu 50 Mbit/s Bonus bei Rufnummernmitnahme 10,– EUR

Die kompletten Tarifdetails gibt es direkt bei Simplytel auf der Webseite*