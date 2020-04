Smartmobil* Netz, Netzabdeckung und LTE – neben den zahlreichen Mobilfunkanbietern sticht ein Unternehmen besonderes heraus – smartmobil*. Bei diesem handelt es sich um angenehme und erschwingliche Preise, sowie entsprechende und zuverlässige Dienste. Wie die Angebote im Detail aussehen und was smartmobil* sonst noch bereithält, erfahren die Leser im folgenden Beitrag. An dieser Stelle sollten diese auch daran erinnert werden, dass die Verfassung des vorliegenden Artikels am Anfang Juli 2019 stattfand, sodass bestimmte Aspekte – zum Beispiel Preise – sich inzwischen verändert haben könnten.

Welches Netz wird von Smartmobil genutzt?

Des Öfteren bereitet die Suche nach dem eigentlichen benutzten Netz des Anbieters Probleme, denn will man diese in Erfahrung bringen, verbirgt sich die Information in den hintersten Ecken der entsprechenden Seite. Nicht anderes sieht es auch bei smartmobile aus, da man auch hier zunächst gründlich nachschauen muss. Aktuell nutzt smartmobil jedoch das Netz von O2*, mit welchen, wie man im Oberen bestimmt schon erkennen konnte, eine LTE Verbindung ermöglicht wird. Dasselbe betrifft auch die Geschwindigkeit der besagten Tarife, die bis zu 50 MBit/s leisten können.

Jedoch kann bei einigen Nutzern die Frage entstehen, ob man, obwohl die Verträge früher abgeschlossen wurden, immer noch das Netz von O2* gebraucht. Insbesondere betrifft es diejenigen, die ihre Verträge vor 2018 bestellt haben. In diesem Fall ist man auf das Netz von Vodafone* angewiesen. Zwar kann man solche Tarife nicht mehr bestellen, genutzt werden sie aber immer noch. Es ist besser, wenn der Kunde sich über diese Unterschiede im Klaren ist, denn von diesen können die Verbindungsqualität sowie der Preis abhängen. Handelt es sich aber um die Aspekte des Datenschutzes, so sind sich die beiden Netzanbieter recht ähnlich, da in beiden Fällen Daten gespeichert werden und das vermutlich öfter als nötig.

Video: Smartmobil erklärt, warum Smartmobil so günstig ist

Kann Smartmobil LTE und 5G nutzen? Die Smartmobil Tarife und Flatrates im O2*/Telefonica Netz sind auch für die 4G Bereiche frei geschaltet und können daher auch ohne Probleme das LTE Netz von O2 mit nutzen. Das gilt auch für die Smartmobil Prepaid Tarife* – auch diese bieten LTE an. Der Speed* bei diesen Tarifen ist aber höchst unterschiedlich. Die Prepaidkarten haben eine maximale Geschwindigkeit von 21,6MBit/s und sind damit kaum schneller also die 3G Prepaid Tarife* auf dem Markt. Bei den Flatrates gibt es Speed* bis 50MBit/s. Einige ältere Tarife können auch den maximalen Speed* des O2 Netzes (bis 225MBit/s im Download) nutzen, aber diese Tarife sind nicht mehr zu haben. Alle aktuell verfügbaren Smartmobil Tarife im O2 Netz surfen mit maximal 50MBit/s. Die älteren Vodafone* Tarife bei Smartmobil, die nach wie vor noch genutzt werden können, haben gar kein LTE und surfen daher nur mit 3G Speed und maximal UMTS oder HSDPA. 5G steht bisher bei Smartmobil leider nicht zur Verfügung. Das liegt unter anderem daran, dass es noch kein 5G im O2 Netz gibt. Man kann aber davon ausgehen, dass das Unternehmen an Lösungen arbeitet, wie man 5G Speed für die eigenen Kunden anbieten kann. Wann konkret es soweit sein wird, ist aber noch offen.