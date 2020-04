Xiaomi* Mi Note 10 lite – Topmodell mit abgerüsteter Kamera – Das Mi Note 10 ist mittlerweile etwa ein halbes Jahr auf den Markt und es sieht so aus, als würde Xiaomi* an einer etwas abgerüsteten Lite-Version arbeiten, die technisch und vom Design her recht nah am Original liegt, aber vor allem bei der Kamera schlechtere Werte hat. Dafür liegen die Modelle preislich günstiger. Auf einer russischen Webseite wurden die Modelle nun bereits gelistet und der Preis lag dabei bei umgerechnet 300 Euro. Das wären etwa 150 bis 200 Euro weniger als die normalen Mi Note 10.

Bei 91mobiles schreibt man im Original dazu:

On the Russian e-commerce website, the Xiaomi* Mi Note 10 Lite price for the 6GB + 128GB model is listed at RUB 24,495 (approx Rs 25,000). There seems to be only one RAM and storage variant of the smartphone* in Russia and it is already available for purchase. The Mi Note 10 Lite price is quite low compared to the regular Mi Note 10, which costs EUR 549 (around Rs 43,300).

Beim Design scheint man das Kameramodul auf der Rückseite etwas überarbeitet zu haben. Ansonsten gibt es aber wenig Änderungen zum normalen Mit Note 10 – auch der Anschluss für die Kopfhörer ist wieder mit dabei.

Technisch verzichten die Mi Note 10 lite auf die 108MP Kamera der normalen Modelle. Sattdessen setzen die neuen Smartphones auf einen 64MP Hauptsensor und drei weitere Objektive – auch die Lite-Version wird also auf eine 4fache Kamera setzen.

Mit etwas Glück werden die neuen Smartphones heute bereits vorgestellt, denn Xiaomi hat für heute ein Online-Event angesetzt und wird dabei wieder neue Technik präsentieren. Dabei könnten unter anderem die Redmi Note 9 Modelle und auch die Xiaomi Mi Note 10 lite vorgestellt werden. Sicher ist das aber noch nicht – eine offizielle Ankündigung von Xiaomi gibt es bisher leider noch nicht.

Die geleakten technischen Daten der Modelle: