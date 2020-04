Xiaomi*: neues Patent mit skurriler drehbarer Kamera – Die Hersteller suchen nach wie vor nach guten Möglichkeiten, die Frontkamera der Smartphones so anzubringen, dass sie möglichst wenig Platz für das Display wegnimmt. Xiaomi* hat ebenfalls in dieser Hinsicht experimentiert und verschiedene Ansätze durchgespielt. Eine skurrile Lösung ist jetzt in einem Patent aufgetaucht: das Unternehmen hat sich die Technik schützen lassen, das komplette obere Teil der Smartphones zu drehen. Auf diese Weise kann man die Hauptkamera auch gleich als Selfie-Kamera nutzen. Wahrscheinlich müssen die Nutzer aber die Kamera selnst drehen – eine Automatik wie bei den Popup-Kamera scheint es nicht zu geben.

Bei techradar schreibt man im Original dazu:

This weird smartphone* design was spotted by Tiger Mobiles from a patent filed with the Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA). It was filed directly by Xiaomi*, and it may be used for a future product. The sketches show a tall phone with no notch, and when you need a selfie camera the top portion of the phone, including the display, horizontally twists backwards in a way that the primary array of cameras now face the user.

Ob dieses Patent jemals umgesetzt wird, ist eher fraglich. Der Mechanismus wirkt vergleichsweise fragil und das Gelenk für den drehbaren Teil muss ziemlich viel Belastung aushalten. Dazu braucht man zwei Bildschirme und muss diese synchronisieren – es wird also auch noch eine zusätzliche Anforderung an die Software gestellt. Insgesamt wirken daher die aktuellen Lösungen mit der Kamera unter dem Display ausgereifter als dieses Patent.

Dazu bedeutet ein Patent noch kein fertiges Modell. Offen ist auch, ob Xiaomi bereits einen passenden Prototypen für diese Lösung hat oder ob es bisher beim Patent geblieben ist.

Ein letzter Punkt: selbst wenn es Prototypen und Kleinserien geben sollte, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Modele auch offiziell in den Handel gehen. Man kennt dies vom Mi Mix Alpha von Xiaomi. Das Samrtphone mit dem innovativen umlaufenden Display wurde bereits im Herbst 2019 präsentiert, aber bisher fehlen marktfähige Modelle. Daher wird wohl auch dieses neue Patent eher in der Schubalde verschwinden und keine Umsetzung bei realen Modellen finden.

Das Mi Mix Alpha