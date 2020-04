Xiaomi*: Smartphone* mit 144 Megapixel Kamera soll kommen – Xiaomi* setzt derzeit im Bereich der Handy-Kameras mit der Technik Maßstäbe, denn beispielsweise hatte das Unternehmen mit dem Mi Note 10 das erste Handy auf dem Markt, das auf eine Kamera mit 108 Megapixel Hauptsensor setzt.

Nun gibt es neue Hinweise, dass das Unternehmen diese Weg weiter gehen wird und in diesem Jahr möglicherweise noch die ersten Modelle mit einem 144 Megapixel Hauptsensor bei der Kamera auf den Markt bringt. Damit könnte die Auflösung der Video- und Foto-Aufnahmen nochmal gesteigert werden.

Leider gibt es aber bisher zu diesem Thema nur eine Quelle, so dass sich schlecht sagen lässt, wie plausibel oder auch nicht diese Hinweise sind. Der Leaker selbst geht davon aus, dass diese neue Technik mit 144 Megapixeln Auflösung bereits bei einem Mi 10S pro oder Mi CC10 pro kommen könnte – das kann durchaus sein, es wäre aber genauso denkbar, dass die Mi Note 11 Modelle in diesem Jahr mit dieser Technik ausgerüstet werden. Von daher ist noch viel rund um dieses Thema vage und es gibt bisher auch noch keine Hinweise, wer den neuen 144MP Sensor produzieren könnte. Daher sollte man wahrscheinlich noch etwas abwarten, bevor man sich über die neuen Technik freut.

Xiaomi* is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 2, 2020