Zertifizierung bestätigt 5G Version des Samsung* Galaxy A51 – Das normale Samsung Galaxy A51 ist bereits in Deutschland zu haben, aber wie es aussieht arbeitet Samsung* noch an einer weiteren Version, die dann auch 5G Verbindungen unterstützt. In Südkorea gibt es zumindest einen Zertifizierung einer 5G Version und man kann davon ausgehen, dass diese Modelle früher oder später auch in Deutschland zu haben sein werden. Damit könnte das Samsung* Galaxy A51 5G das billigste 5G Modell bei Samsung werden, sogar preislich noch etwas unter dem kommenden Galaxy A71 5G.

Bei mySmartPrice schreibt man im Original dazu:

We have even spotted the unofficial render images of the Samsung Galaxy A51 5G in the past. That being said, it was so far nowhere confirmed that the device would indeed feature 5G connectivity. Thanks to the Korean NRRA certification website, we now have the confirmation of the same. Take a look at the NRRA certification for the Samsung Galaxy A51 5G and find out what we know about the device so far.

Für die Nutzung von 5G brauchen die Modelle wohl auch einen neuen Prozessor und daher wird im A51 5G die Exynos 980 5G Plattform zum Einsatz kommen. Es bleibt abzuwarten, wie groß die Unterschiede zum Exynos 9611 Prozessor im Galaxy A51 ausfallen. Ansonsten ist zu den technischen Details wenig bekannt, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es sonst wenige Änderungen geben wird, denn das normale Galaxy A51 ist ja auch gerade erst auf den Markt gekommen und daher gibt es an sich wenig Bedarf an einem technischen Update. Preislich wird es aber wohl einen Aufschlag geben. Bei der S-Serie kostet 5G etwa 100 Euro mehr – so groß dürfte der Unterschied bei den A-Modellen aber wohl nicht ausfallen.

