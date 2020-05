Apple*: Abhängigkeit von China soll reduziert werden – Apple* scheint derzeit nach Möglichkeiten zu suchen, sich bei der Produktion der iPhone und iPad Modelle von China unabhängiger zu machen. Aktuell wird ein Großteil der Geräte in China produziert und das ist ein Unsicherheitsfaktor, weil der Handelskrieg mit den USA nach wie vor schwelt und es daher früher oder später sein kann, dass auf die Produktion zusätzliche Zölle erhoben werden.

Daher plant das Unternehmen nun, einen Teil der Produktion von iPhone und iPad Modellen nach Indien zu verlegen.

Bei Indiantimes schreibt man im Original dazu:

Several meetings between Apple*’s senior executives and top ranking government officials over the last few months have paved the way for the iPhone maker examining the possibility of shifting nearly a fifth of its production capacity from China to India and scaling up its local manufacturing revenues, through its contract manufacturers, to around $40 billion over the next five years, say officials familiar with the matter. If this happens, iPhone maker could become India’s largest exporter, say experts.

Im Gespräch scheint aber vorerst nur einen teilweise Verlagerung zu sein. Ein Fünftel der Produktionskapazitäten sollen in China aufgebaut werden. Das wäre ein Produktionsumfang von etwa 40 Milliarden US Dollar im Jahr, der aus China abgezogen wird. Ein weiterer Grund könnte auch sein, das Indien derzeit den eigenen Markt abschottet, wenn Produkte nicht im eigenen Land hergestellt wurden. Auch dies könnte Apple mit einer größeren Produktion in Indien umgehen und besseren Zugang zu diesem Markt bekommen. Teilweise hat Apple bereits Produktionsstandorte in Indien aufgebaut.

China dürfte dieser Schritt wohl kaum gefallen, immerhin ist das Produktionsvolumen in Höhe von 40 Millairden US Dollar keine Kleinigkeit, auch nicht für eine große Volkswirtschaft wie China. Bisher gibt es aber noch keine Reaktion auf die Plänen und es bleibt auch offen, ob und wie die Volksrepublik darauf reagieren wird.