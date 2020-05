Apple* Glass: Markstart Ende 2021 und Preise bei 500 Euro vermutet – Gleich zu Anfang: es gibt nach wie vor keine offizielle Bestätigung von Apple*, wann die smarte Brille von Apple* auf den Markt kommen wird oder wie weit die Arbeiten an diesem Projekt sind. Die Leaks und Details dazu sind aber mittlerweile recht massiv und sowohl Leaker Jon Prosser als auch andere Experten haben Informationen dazu veröffentlicht, so dass es wahrscheinlicher wird, dass dieses Projekt umgesetzt werden könnte.

Konkret soll die Brille auf den Namen Apple Glass getauft werden und über ein neues Interface namens Starboard steuerbar sein. Es gibt auch eine Ladestation dafür, die Pläne von Apple für kompletten Drahtlosigkeit scheint man also bei den Apple Glasses noch nicht umsetzen zu können. Der preis soll bei 500 Dollar liegen – in Deutschland wohl etwas darüber.

Bei Appleinsider schreibt man dazu:

Prolific leaker Jon Prosser has released a video discussing Apple’s long-rumored augmented reality smart glasses. In it, he predicts that all data processing is said to happen on a wirelessly connected iPhone, similar to how the Apple Watch communicates. The “Apple Glass” is expected to retail for $499, but a prescription cost would increase the total cost to the user — and sunglasses may not be available at launch. A prototype that Prosser says that he’s seen has plastic frames, but metal may be used later.

Bei Digitimes hat man dazu noch einen Bericht über den Marktstart. Dieser war wohl bereits 2020 geplant, musste aber durch Corona verschoben werden. Apple Glas soll daher erst Anfang 2021 vorgestellt werden und dann gegen Ende des nächsten Jahres erhältlich sein. Es wird also noch etwas dauern, bis die Geräte wirklich verfügbar sind und auch diese Daten sind noch nicht fix, sondern wohl erst die Planungen von Apple – falls es wieder unvorhergesehene Zwischenfälle gibt, könnte sich dies auch weiter nach hinten verlagern. Man kann aber davon ausgehen, dass es die Brille früher oder später auf dem Markt geben wird.