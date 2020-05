Apple*: Kabelloses iPhone soll 2021 kommen – Die neuen iPhone 12 Modelle für 2020 sind noch nicht offiziell vorgestellt, aber es gibt bereits Hinweise, was Apple* für das kommende Jahr plant. Nach Angaben von Jon Posser der meistens recht gut informiert wird, setzt Apple* 2021 zum ersten Mal auf ein iPhone, das komplett kabellos kommt und daher keine Anschlüsse mehr hat. Die Aufladung wird dann nur noch wireless erfolgen und auch für die Verbindungen zum PC wird man wohl in erster Linie Bluetooth oder WLAN nutzen.

Man hat diese Entwicklung bereits in den letzten Jahren gesehen. Es sind immer mehr Anschlüsse weggefallen und mit dem drahtloses Laden ist Apple dann einen weiteren Schritt hin zu einem komplett kabellosen Gerät gegangen. Für das Design eröffnet das interessante neue Möglichkeiten und wahrscheinlich schafft dieser Schritt auch mehr Platz im Inneren für andere Komponenten. Bleibt abzuwarten, wie Apple mit dem Design auf den Wegfall der anschlüsse reagieren wird.

Die Hinweise auf Twitter sehen dazu wie folgt aus:

☝️ yep. One portless iPhone coming next year. Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020

Unklar ist derzeit wohl aber noch, ob alle Geräte von Apple auf dieses Konzept setzen werden. Es kann also durchaus sein, dass nur die Topmodelle komplett auf Anschlüsse verzichten und die etwas günstigere iPhone 13 Versionen das normale Konzept weiter fortsetzen und einen Lightning Anschluss haben.

Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Pläne zum Wegfall der Kabel und Anschlüsse bisher noch in einem recht frühen Stadium sein dürften und Apple wohl noch an den Prototypen dazu arbeitet (wenn überhaupt). Bis 2021 kann sich also in dieser Hinsicht durchaus auch noch einiges ändern und wahrscheinlich weiß Apple derzeit selbst noch gar nicht final, ob man alle oder nur einige iPhone 13 mit der neuen Technik ausstatten wird. Dazu besteht natürlich die Möglichkeit, das bei den Tests noch größere Problem auftauchen und man daher diese Technik vielleicht noch verschiebt. Unabhängig davon ist es ein sehr interessanter Schritt von Apple und mehr Innovation im Smartphone* Bereich kann auf keinen Fall verkehrt sein.

BILD: Phonearena iPhone 12 Entwurf