Ausgaben für iPad Apps erreichen neuen Höchststand – Die Corona-Krise hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Apple* kann derzeit unter anderem mit Apps und Downloads punkten. Die Analysten von Sensor Tower haben sich dabei die aktuellen Zahlen für das erste Quartal für iPad Apps angeschaut und gehen von einem deutlichen Anstieg der Downloads für das iPad aus.

Daneben sind aber vor allem die Einnahmen aus den Apps gestiegen. Die Analysten sehen dabei die Marke von 2 Milliarden US Dollar an Umsatz zum ersten Mal geknackt und berechnen einen Wert von 2,1 Milliarden US Dollar Umsatz allein mit iPad Apps im ersten Quartal 2020. Der größte Anteil entfällt dabei aber auf Games. 1,6 Milliarden US Dollar (also 76 Prozent des Gesamtumsatzes) werden mit Spielen auf dem iPad gemacht.

Die Analysten schreiben dazu im Original:

While iPad app installs reached levels not seeing in several years due to the COVID-19 pandemic, consumer spending in apps on Apple*’s tablet platform last quarter crossed a major milestone. Consumers spent an estimated $2.1 billion in iPad apps globally during Q1 2020, six years after quarterly spending crossed the $1 billion mark in Q1 2014. About 76 percent of this, or approximately $1.6 billion, came from games.

Fast die Hälfte der Umsätze beim iPad entfallen dabei auf die USA. Der Umsatz in China liegt bei nur etwa 335 Millionen US Dollar.

Die Auswirkungen dieser Steigerung bei den Apps kann man auch bei den Quartalszahlen von Apple sehen. Das Unternehmen hat im Bereich der Hardware weniger verkauft als im letzten Jahr im gleichen Zeitraum, konnte diese Rückgang aber mit einem Mehrumsatz bei den Diensten (also beispielsweise bei den Apps) wieder wettmachen. Apple* verkauft also weniger Geräte (zumindest aktuell), verdient aber pro Gerät mehr durch die nachgelagerten Dienste und hat damit ein Geschäftsmodell, das auch funktioniert, wenn der Hardware-Absatz etwas nachlässt. Man kann davon ausgehen, dass es bei den iPhone Apps vergleichbar aussieht.