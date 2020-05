Congstar* – Welches Netz wird genutzt und wie ist die Netzqualität? – Beim Anbieter Congstar* ist auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich, auf welches Netz eigentlich dessen Tarife zugreifen. Denn in den Tarifdetails ist lediglich die Rede vom D-Netz. Das kann sowohl für das Vodafone*-Netz stehen, als auch für das Telekom*-Netz. Mittlerweile dürfte Congstar* aber als „Telekom*-Discountmarke“ bekannt sein und so werden Kunden gerne mal als „Smartshopper“ bezeichnet, denen die Netzqualität wichtiger ist als die Aufmachung. Congstar gehört also zur Telekom* und damit greifen die Tarife auf das T-Mobile Netz D1 zu. Das lässt sich übrigens auch in den allgemeinen Geschäftsbeziehungen unter Punkt 4 nachlesen:

congstar überlässt dem Kunden im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten einen Mobilfunkanschluss und teilt ihm eine Rufnummer im Mobilfunknetz der Telekom Deutschland zu.

Congstar bietet im Netz der Telekom eine breite Palette an Produkten im Mobilfunkbereich an: Neben einer Prepaid Karte* und einem Prepaid Surfstick gibt es auch Handytarife, Flatrates und mehrere DSL-Flatrates für den Festnetz-Anschluss zu Hause. Darüber hinaus gibt es auch Handys (mit und ohne Vertrag*) und Hardware für den mobilen und stationären Internet-Zugang. Die Netzabdeckung von Congstar (über das D1-Netz der Telekom) kann man auf der Netzkarte der Telekom einsehen.

Die Netzqualität bei Congstar im Netz der Telekom, besonders im Bereich LTE und 5G

Kunden bei Congstar bekommen sehr günstig Zugang zum gut ausgebauten Datennetz der Telekom. Beispielsweise ist eine Allnet Flat bei Congstar ab 20 Euro zu haben, während man bei der Telekom deutlich mehr zahlt. Aus diesem Grund, haben viele Kunden die Befürchtung, dass Congstar Karten im D1-Netz in irgendeiner Form benachteiligt werden. Das ist aber nicht der Fall, man hat als Discounter-Kunde die gleichen technischen Voraussetzungen wie originale Kunden der Telekom auch. Doch gibt es tatsächlich Einschränkungen:

LTE ist mittlerweile in alle Congstar Tarifen und auch bei der Congstar Prepaid Karte* möglich. Im Postpaid Bereich ist dabei 25MBit/s Speed* Standard und man kann es gegen Aufpreis auf 50MBit/s aufrüsten. Im Prepaid Bereich gibt es LTE nur gegen Aufpreis und dann liegt die Geschwindigkeit bei maximal 25MBit/s.

LTE max ist derzeit in keinem Handytarif von Congstar möglich,

Der Congstar Homespot bietet 50MBit/s LTE Speed* – mehr ist auch dort nicht möglich.

VoLTE ist in den Postpaid Angeboten verfügbar, in den Prepaid Angeboten leider nicht.

5G gibt es derzeit bei Congstar noch gar nicht und es ist auch nicht sicher, ob und wann diese Technik bei Congstar zur Verfügung stehen wird.

Ist man Besitzer von älteren Tarifen, dann ist teilweise der Zugang zum LTE-Netz möglich. Ein Beispiel ist hier der (mittlerweile nicht mehr erhältliche) Congstar 9-Cent-Tarif. Allerdings surft man hier nur bis zu einer Geschwindigkeit von 7,2Mbit/s. Insgesamt ist es daher durchaus sinnvoll, auf neuere Congstar Handytarife umzusteigen, weil es dort mehr Speed* gibt. Und nicht nur beim LTE gibt es Einschränkungen, auch im Kleingedruckten ist für die Nutzung zu lesen:

Wer meint der Ausschluss von der LTE-Nutzung im Netz der Telekom bei Congstar dürfte kein Problem sein, der täuscht: die Telekom baut zwar sehr fleißig das LTE Netz aus, im HSDPA und UMTS Bereich fallen dafür aber teilweise Leistungen weg. Kunden ohne LTE-Zugriff sind dabei zunehmend von einer schlechteren Netz-Qualität betroffen.

Wie geht es mit LTE und 5G weiter bei Congstar

Die Frage vieler Kunden: gibt es bald schnelleres LTE und 5G bei Congstar? Das ist leider nicht bekannt. Viel tun als Kunde kann man dabei nicht. Die Telekom wird wohl kaum nochmal viel Geld in alte 3G Netztechnik stecken. Früher oder später soll das 3G Netz ganz abgeschaltet werden, dann geht es nur noch mit LTE. Spätestens dann werden wohl alle Congstar Tarif standardmäßig mit LTE ausgerüstet sein.

Zudem sowohl im Mobilfunk- als auch im Datenbereich gilt: Die neuesten Handy-Modelle bieten LTE Unterstützung. Natürlich funktionieren die Geräte auch mit normalen HSDPA und UMTS Karten, dadurch geht aber ein Teil der Leistungsfähigkeit verloren. Im 5G Bereich dagegen bieten nur wenige Modelle bereits diesen Zugang an.

Hier kommen Tester zum folgenden Fazit:

Ist auf dem Land kein LTE verfügbar, bleibt oft nur die schneckenlangsame Edge-Technik – UMTS ist für die Telekom offenbar ein Auslaufmodell. Das ist gerade für Prepaid-Kunden problematisch, die in der Regel LTE nicht nutzen dürfen – es sei denn, sie wechseln in einen neuen und teureren Tarif. Immerhin surfen Kunden auch via UMTS deutlich schneller als noch 2014

Insgesamt werden gute Kundenerfahrungen mit dem D1-Netz der Telekom immer wieder bestätigt. Die Telekom investiert viel in den Ausbau des Netzes und das merkt man sowohl an der Netzqualität, bei der Abdeckung und auch bei den Geschwindigkeiten im mobilen Internet.

