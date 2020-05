Das sind die meistverkauften Smartphones im ersten Quartal 2020 – Die Analysten von strategyanalytics.com haben sich die Verkaufszahlen der Smartphones weltweit im ersten Quartal 2020 angeschaut und kommen zu einem recht eindeutigen Ergebnis: die Verkäufe werden derzeit von Android* und vor allem von Samsung* dominiert. Nur Xiaomi* kann mithalten und ebenfalls 2 vordere Plätze belegen, ansonsten sind die ersten 5 Plätze bei den höchsten Verkaufszahlen von Samsung* belegt.

Die Analysten schreiben im Original dazu:

„Im Android*-Segment belegte Samsung* im ersten Quartal 2020 vier der sechs weltweit führenden Positionen, während Xiaomi* zwei Plätze belegte. Das Samsung Galaxy A51 (4G) ist das weltweit meistverkaufte Android*-Smartphone*-Modell und hatte einen Anteil von 2,3 Prozent an allen Smartphones, die im Quartal weltweit ausgeliefert wurden. Das Samsung A51 Smartphone* ist in allen Regionen beliebt, insbesondere in Europa und Asien. Xiaomi* Redmi 8 ist das zweitbeliebteste Android-Smartphone*-Modell der Welt und hat im ersten Quartal 2020 einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Die Redmi-Smartphone-Produktreihe von Xiaomi verkauft sich sehr gut in Indien und China sowie zunehmend in ganz Europa. Das Samsung Galaxy S20* + belegte mit einem Anteil von 1,7 Prozent den dritten Platz und war damit das einzige Super-Premium-Modell in unserer Top-6-Rangliste. “

Die meisten Verkäufe in diesem Quartal konnte dabei das Samsung Galaxy A51 erreichen. Samsung scheint also mit der Neuauflage des Galaxy A50 vieles richtig gemacht zu haben und die Modelle kommen sowohl von den Preisen her als auch von der Leistung gut bei den Kunden an. Interessant ist auch die Platzierung des S20+ auf Rank 3. Die Verkaufszahlen für die Modelle können also doch nicht so schlecht ein und wie es aussieht verkauft sich das S20+ innerhalb der S20 Serie derzeit am besten.

Im zweiten Quartal sieht es möglicherweise etwas anders aus, denn Huawei* hat die eigenen neuen Modelle erst im 2. Quartal 2020 gestartet und daher kommen diese Verkäufe möglicherweise auch erst in diesem Quartal zum tragen. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie die neuen Huawei* Modelle laufen werden und ob beispielsweise das Huawei* P40 lite die Power hat um nennenswerte Markanteile zurückzuholen.

Die Verkaufzahlen in Marktanteilen im Detail

Weitere Links