Honor: viele neue Geräte über Smartphones* hinaus vorgestellt – Honor hat gestern auf dem Event im Livestream die neue Strategie vorgestellt, mit der das Unternehmen zukünftig auf dem deutschen Markt (und auch international) antreten will. Grundsätzlich setzt man dabei auf eine “All-Scenario Smart Life Strategie” und will über die Smartphones* hinaus in allen Bereichen Endgeräte anbieten. Konkret setzt man dabei derzeit auf das HONOR MagicBook Pro, das HONOR ViewPad 6, den HONOR Router 3, die HONOR Vision X1 Serie und eine Reihe von HONOR Choice Smart Home Geräten. Zukünftig soll diese Palette noch ausgeweitet werden.

Das Unternehmen schreibt selbst zur neuen Technik:

Heute enthüllte HONOR auch das brandneue 16,1-Zoll-HONOR MagicBook Pro. Der Laptop ist mit einem 4,9 mm schlanken Rahmen ausgestattet und erreicht so eine Screen-to-Body-Ratio von 90%. Das HONOR MagicBook Pro wird zudem von einem Intel Core i7-10510U-Prozessor der zehnten Generation und der NVIDIA® GeForce®MX350-Grafikkarte angetrieben, die für ein flüssiges und stabiles Erlebnis sorgen. Die verbesserte Funktion für die Zusammenarbeit über mehrere Bildschirme ermöglicht es Anwendern außerdem, die Produktivität zu maximieren. Das HONOR MagicBook Pro gibt es in zwei Konfigurationen: einmal mit i5/16GB/512GB SSD/MX350 und einmal mit i7/16GB/512GB SSD/MX350. Es wird zuerst in China erhältlich sein.

Um sicherzustellen, dass die Benutzer auch unterwegs stets verbunden sind, führte HONOR das HONOR ViewPad 6 ein. Mit dem Kirin 985 5G SoC und der Unterstützung von Wi-Fi 6+ Konnektivität bietet das HONOR ViewPad 6 verzögerungsfreie Leistung für Arbeit und Freizeit. Das HONOR ViewPad 6 ermöglicht zudem ein atemberaubendes 2K FullView Display, eine intelligente Split-Screen-Option und hervorragende HD-Stereoqualität. Es ist kompatibel mit dem HONOR Magic-Pencil, was es zu einem perfekten Werkzeug für kreative User macht. Das HONOR ViewPad wird ab Juni 2020 in Europa erhältlich sein.

Aktuell sind bereits die HONOR Magic Earbuds verfügbar. Als nächstes sollen dann HONOR Router 3 und das HONOR ViewPad 6 folgen und die restlichen Geräte werden wohl im dritten Quartal 2020 auf den Markt kommen. Genaue Termine dafür gibt es bisher aber noch nicht.