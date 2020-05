Huaei P40 lite 5G bringt 5G-Technik in die Mittelklasse – Huawei* bringt das Nova 7 SE in der globale Edition auch nach Europa und wird die Modelle hier unter dem Namen Huawei* P409 lite 5G anbieten. Wie der Name schon sagt werden die Modelle dabei auch 5G unterstützen und damit könnte das neue Smartphones das günstigste Huawei* Smartphone* mit 5G Anbindung werden. Das Nova 7 SE wurde bereits in China offiziell vorgestellt und daher gibt es auch bereits alle Daten zu den Geräten.

Noch unklar ist allerdings der Preis. Umgerechnet würden die Modelle etwa 400 Euro kosten und damit mehr als 100 Euro teurer sein als die normale Huawei P40 lite Variante. Allerdings ist der Preis noch nicht final und es gibt auch noch keinen Termin für die Veröffentlichung in Europa.

Insgesamt gesehen macht es Huawei den Nutzern damit in diesem Jahr nicht einfach. Die Modellpalette ist recht groß und besteht aus den überarbeiteten Modellen aus dem letzten Jahr und den neuen Modellen aus diesem Jahr sowie jetzt auch der 5G Version für das P40 lite. Die älteren Modelle nutzen dabei alle noch den Google Play Store und die Core Apps, die neueren Geräte haben alle bereits die App Gallery und damit keinen Zugriff auf die Core Apps mehr.

Die technischen Daten der neuen Modelle:

6,5″ FullHD+ LC-Display mit 2.400 x 1.080 Pixel Auflösung

2,36 GHz HiSilicon Kirin 820 5G-Prozessor mit ARM Mali-G57MP6-GPU

8 GB RAM und 128 GB Speicher

64 MP Hauptkamera (Blende f/1.8) + 8 MP Ultra-Weitwinkel (Blende f/2.4) + 2 MP Makro + 2 MP Tiefensensor, 16 MP Frontkamera (Blende f/2.0)

4.000 mAh Akku, 40 W Schnellladen, USB-C

Wlan ac, Bluetooth 5.1, 5G

Android* 10 App Gallery und EMUI 10

Video: Das Nova SE 7 im Unboxing

Weitere Links rund um das Huawei P40 lite