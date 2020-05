Huawei* P Smart S – Update der 2019er Version mit Google Store – Huawei* plant schon wieder ein neues Modell und Evan Blass hat auf Twitter bereits die passenden Bilder veröffentlicht. Das Huawei* P Smart ist dabei keine Erweiterung des bereits vorhandenen Huawei P Smart 2020 (das bereits auf dem Markt ist), sondern ein Update auf der technischen Plattform des Huawei P Smart aus 2019. Das Unternehmen kann so weiterhin die Google Core App und den PlayStore anbieten und die Geräte fallen nicht unter den Google Bann. Huawei hat dies bereits bei P30 lite (mit dem P30 lite NEW EDITION) und dem P30 Pro (ebenfalls mit der P30 pro NEW Edition) gezeigt und nun wird dieser Ansatz auch in den Bereich der günstigeren Modelle fortgesetzt.

Das bedeutet aber auch, dass bei der Technik die Hauptkomponenten gleich bleiben werden, etwa der Kirin 710 Prozessor aus dem letzten Jahr und wohl auch noch einige andere Details. Die Überarbeitung erfolgt wohl vor allem beim Design und der Kamera. Nutzer müssen sich an der Stelle also entscheiden, ob sie die Core Apps von Google nutzen möchten oder eher die aktuelle Technik. Beides zusammen ist derzeit bei Huawei leider nicht möglich. Die Geräte nutzen aber natürlich dennoch Android*, nur der Zugang zu den Apps ist nicht mehr über die Play Store möglich, sondern über die App Gallery direkt von Huawei.

Preislich gesehen dürften sich die Modelle im Bereich der P Smart von 2019 bewegen bzw. vergleichbar mit den aktuellen Huawei P Smart. Das bedeutet wohl Preise von knapp unter 200 Euro, eventuell auch noch etwas günstiger aufgrund der Technik. Verbraucher haben damit aktuell die Auswahl: Das Huawei P Smart 2020 mit neuer Technik aber ohne Play Store oder das kommende Huawei P Smart S mit Play Store aber Komponenten aus dem letzten Jahr. In dem Preisbereich ist die Technik aber ohnehin nicht so entscheidend, daher gibt es sicher auch viele Nutzer, die eher die Play-Store-Variante bevorzugen.