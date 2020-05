Huawei* P30 pro NEW EDITION mit Google Diensten soll bereits im Mai starten – Huawei* darf für neue Modelle keine Google Dienste wie Google Play oder auch die andere Core Apps mehr nutzen. Das betrifft aber nur neue Modelle – Geräte die vor dem US-Embargo gegen das Unternehmen lizensiert wurden, sind davon nicht betroffen und können daher das komplette Android* weiter nutzen. Das Unternehmen hat sich dies bereits beim Huawei P30 lite NEW EDITION zu Nutze gemacht und ein Update der Modellreihe mit kompletten Android* veröffentlicht.

Nun gibt es erste Hinweise (dank stadt-bremerhaven), dass Huawei* auch an einem Update der Topmodelle arbeitet. Konkret soll es eine neue Auflage des Huawei P30 pro geben, dass dann auch Huawei P30 pro NEW EDITION heißen wird. Laut dem Blog ist dabei der Start bereits für Mitte Mai geplant und das bedeutet, dass Huawei in diesem Jahr zu den normalen P40 Modellen auch noch eine Neuauflage der Topmodelle aus dem letzten Jahr anbieten wird.

Leider fehlen bisher noch die Details zu den neuen Modellen. Es bleibt daher offen, ob das Unternehmen in der NEW EDITION auch neue Technik und neue Features verbauen wird und ob die Modelle auch ein neues oder zumindest überarbeitetes Design bekommen werden. Allerdings dürfen die Änderungen nicht zu stark ausfallen, sonst würden die Modelle nicht mehr als reines Update behandelt, sondern als neues Gerät und würden dann unter das US Embargo fallen. Sicher scheint dagegen die Nutzung von Android* 10 sowie der Play Store. Die Modelle werden also nicht auf die App Gallery von Huawei setzen, sondern wieder auf den normalen Play Store. Alle anderen Daten wie den Preis und den konkreten Marktstart wird es wohl erst zur offiziellen Vorstellung der neuen Modelle geben.

