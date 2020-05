iPhone 11 Verkaufszahlen dominieren im ersten Quartal 2020 – Bei den meistverkauften Android Smartphones ist Samsung* mit dem Galaxy A51 deutlich vorn, aber an die Apple* Modelle kommt das Unternehmen bei den Verkaufszahlen dennoch nicht heran. Nach den Zahlen von OMDIA wurde das iPhone 11 im ersten Quartal 2020 19,5 Millionen Mal verkauft und ist damit das meistverkaufte Smartphone* in diesem Zeitraum. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ebenfalls einen deutliche Steigerung, beim iPhone XR konnte Apple* im gleichen Zeitraum nur 13,6 Millionen Modelle verkaufen. Die iPhone 11 verkaufen sich also deutlich besser als die günstigsten Modelle im letzten Jahr – allerdings ist die technische Ausrichtung auch nicht ganz vergleichbar. Dazu startet das iPhone 11 mit etwas günstigeren Preisen.

Die Analysten schreiben selbst zu den Zahlen:

“For more than five years—even amid shifting conditions in the wireless market and the global economy—one thing has remained consistent in the smartphone* business: Apple* has taken either the first or second rank in Omdia’s global model shipment ranking,” said Jusy Hong, director of smartphone* research at Omdia. “Apple’s success is the result of its strategy to offer relatively few models. This has allowed the company to focus its efforts on a small number of products that appeal to a broad selection of consumers and sell in extremely high volumes.”

Die gesamten Verkaufzahlen im 1. Quartal 2020 im Vergleich

Der Abstand zu den anderen Herstellern ist dazu recht deutlich. Auf Platz 2 liegt das Galaxy A51 mit 6,8 Millionen verkaufen Units und das ist dann doch ein recht deutlicher Unterschied zu den Verkaufszahlen des Apple iPhone 11. Spannend ist auch ein Blick auf die Verkaufszahlen der Topmodelle von Samsung*. Das Modell mit den meisten Verkäufen ist das Galaxy S20* ultra und das bestätigt die eher schwachen Verkaufszahlen der Galaxy S20* Reihe. Bei den Topmodellen kann Apple die Samsung* Geräte also deutlich hinter sich lassen und es bleibt abzuwarten, wie Samsung damit umgehen wird.