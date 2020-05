iPhone 12: Samsung* bleibt weiter Hauptlieferant für die OLED Displays – Apple* setzte bei den OLED Dislay im letzten Jahr in erster Linie auf Samsung*, versuchte aber gleichzeitig, durch andere Hersteller die Abhängigkeit von Samsung* etwas zu verringern. Nun gibt es Hinweise, dass man dies in diesem Jahr geschafft hat – allerdings nicht komplett. Die meisten Display für die neue iPhone 12 Reihe werden weiter von Samsung kommen. Vor allem die teueren Modelle werden weitere mit OLED Display Technik von Samsung auf den Markt kommen, bei der 6,1 Zoll Variante des iPhone 12 pro (ebenfalls OLED) wird aber wohl LG zum Zuge kommen. Es wird daher spannend werden zu sehen, ob es Unterschiede bei Qualität und Verarbeitung der Bildschirme zwischen den Modellreihen geben wird.

Das Lineup der Modelle in diesem Jahr sieht wahrscheinlich wie folgt aus:

iPhone 12 (5,4 Zoll) – 60Hz OLED von Samsung

iPhone 12 pro (6,1 Zoll) – 60Hz OLED von LG

iPhone 12 max (6,1 Zoll) – 120Hz OLED von Samsung

iPhone 12 pro max (6,7 Zoll) – 120Hz OLED von Samsung

Die teuereren iPhone 12 max Versionen sollen dabei jeweils mit Y-OCTA Technik ausgestattet sein. Bei diesem Verfahren wird die Touchscreen-Technik direkt in das Glas integriert. Die zusätzliche Touchscreen Schicht entfällt damit und die Display können dünner und wohl auch etwas leichter werden. Damit bleibt bei den Max-iPhone Modellen wohl mehr Platz für andere Komponenten oder sie werden insgesamt etwas dünner als die billigeren Versionen.

Damit scheint in diesem Jahr auch klar zu sein, dass es keine Modelle mit LCD* Display mehr gibt. Der Übergang auf OLED Displaytechnik ist bei Apple* damit vollständig vollzogen.

Einschränkend muss man sagen, dass dies erstmal nur Infos von Twitter sind und daher offen bleibt, wie zuverlässig die Daten sind. Sie passen allerdings zum bekannten Ansatz von Apple* und zu den bisherigen Infos zu den Verhandlungen mit LG – auf den ersten Blick sind die Details damit plausibel, was aber natürlich nicht heißt, das Apple dies auch zu 100 Prozent so umsetzen wird. Unsicherheiten bestehen, so lange bis Apple die neuen Modelle offiziell vorstellt.

BILD: Phonearena iPhone 12 Entwurf