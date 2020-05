Motorla E7 – Case-Maker verrät bereits Design-Details – Das Motorola E7 wird die neuste Generation der Einsteiger-Modelle von Motorola. Das Unternehmen hatte in den letzten Wochen eher die teureren Modelle vorgestellt, nun scheint man auch an einen Update für 2020 für die E-Serie zu arbeiten.

Nun sind Bilder einen Case-Herstellers aufgetaucht, auf den man auch bereits die Modelle sehen kann. Dazu gibt es auch weitere Listungen, so dass es bereits einen recht guten Eindruck der neuen Modelle gibt. Bei XDA Developers schreibt man im Original dazu;

The Moto E7 appeared on both the Google Play Console’s Device Catalog and the Android* Enterprise Recommended’s device list today. This gives us a look at the device through a small render (above) and reveals some of the specifications. Design-wise, it’s a pretty standard Motorola phone with a waterdrop notch and slim bezels. Here are the specifications from the listings.

Bei Design setzte Motorola auf ein Notch.Design und die Rückseite wird vom Logo (wohl mit Fingerabdruck Sensor) und der Dual Lens Kamera dominiert.

Die technischen Daten bei XDA Developers sehen dabei wie folgt aus:

6.2-inch display at 1520×720 resolution

2GB RAM

32GB of internal storage

Android* 10

Qualcomm Snapdragon 632

Model names: XT2052-1, XT2052-2, XT2052-2PP, XT2052-5, XT2052-6, XT2052-DL

Additional 4GB RAM and 64GB of internal storage model

13MP f/2.0 Samsung* primary camera + 2MP f/2.2 Omnivision depth sensor

5MP f/2.2 front camera

3550mAh battery

Availability: North America, including the US on T-Mobile, Sprint, Verizon

Die technischen Daten sind bei diesen Einsteiger-Modellen allerdings natürich weniger interessant.

Das Motorola E6 lag im Preisbereich von um die 100 Euro und man kann davon ausgehen, dass auch die neuen Motorola E7 in diesen Segment unterwegs sein werden. Es gibt als wieder Verstärkung für die Modelle und Handys unter 100 Euro. Wann genau die neuen Smartphones* zu haben sein werden ist leider noch nicht bekannt.