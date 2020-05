Nokia* 5.3 startet ab morgen in Deutschland – Nokia* hat gestern das Nokia* 5.3 offiziell vorgestellt und bringt damit ab dem 20. Mai den Nachfolger der 5er Serie auch nach Deutschland. Größte Neuerung ist dabei wohl die neuen Hauptkamera, die auf vier Objektive setzt und als rundes Kameramodule auf der Rückseite angeordnet ist. Der Hauptsensor hat dabei eine Auslösung von 13 Megapixeln.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik im neuen Nokia 5.3:

Das Nokia 5.3 ist das erste Smartphone* der Nokia 5er-Serie, das mit einer innovativen Vierfachkamera ausgestattet ist und atemberaubende Fotos liefert. Mit der 13-Megapixel-Hauptkamera lassen sich in jeder Situation großartige Aufnahmen machen, während die Makro- und Ultraweitwinkelobjektive es ermöglichen, nah heran zu zoomen oder die ganze Szene festzuhalten. Das Nokia 5.3 bietet außerdem AI-Imaging und intelligente Tools für großartige Aufnahmen zu jeder Tageszeit. Mit dem Nachtmodus können auch bei schlechten Lichtverhältnissen großartige Momente einfangen werden, der Porträtmodus kombiniert mit verbesserten Bokeh-Effekten und einem Tiefensensor sorgt dafür, dass Porträts richtig zur Geltung kommen. Dank seines 6,55 Zoll großen Bildschirms lädt das Nokia 5.3 zum Genießen von Filmen und Serien in seidenglatter Grafik ein – gleichzeitig liegt es bequem in der Hand. Mit Hilfe des Qualcomm® Snapdragon™ 665 Mobile wechselt man dabei einfach und schnell zwischen Apps.

Wie für Nokia Mobile Geräte üblich, wird das Nokia 5.3 mit zwei Jahren Android*-Upgrades und drei Jahren monatlicher Sicherheitsupdates versorgt. Es ist daher auch für Android* 11 und weitere Versionen gerüstet. Bloatware oder andere vorinstallierte zusätzliche Apps gibt es nicht. Die Auslieferung der neuen Modelle erfolgt mit Android* 10, kommende Updates sollte recht schnell zur Verfügung stehen, denn Nokia bietet mit die schnellsten Android Updates im Vergleich mit anderen Herstellern an.

Die Modelle sind ab 20. Mai auch in Deutschland zu haben und die Modelle sind ab 209 Euro zu haben. Der Start erfolgt vorerst bei den bekannten Online-Händlern, ob es auch Angebote mit Vertrag geben wird, ist noch nicht bekannt.