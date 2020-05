OPPO startet offiziell in Deutschland und setzt auf Vodafone* – OPPO Geräte sind schon länger als internationale Versionen auch in Deutschland durchaus beliebt und ab sofort gibt es auch offiziell Geräte von OPPO für Deutschland. Man kann die Geräte dabei bei OPPO direkt ohne Vertrag* bekommen oder auch mit Vertrag bei Vodafone* – zum Marktstart hat das Unternehmen eine Kooperation mit Vodafone* vereinbart und daher kann man die 5G Geräte auch direkt sofort im 5G Netz von Vodafone nutzen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Heute stellt Oppo, der zu einem der weltweit größten Smartphone*-Herstellern herangewachsen ist, erstmals Endgeräte für den deutschen Markt vor. Als erster Anbieter bringt Vodafone die drei Modelle Find X2 Pro, Find X2 Neo und Find X2 Lite in seine Shops. Alle drei Smartphones sind bereit für das 5G-Netz von Vodafone. Sie unterstützen bei 5G sowohl die 3,5 Gigahertz-Frequenzen als auch die neuen 700 Megahertz-Frequenzen. Vodafone macht 5G mit einem Mix dieser Frequenzen in diesem Jahr für mehr als 10 Millionen Menschen verfügbar. Im April hatte Vodafone den 5G-Ausbau in der Fläche erstmals in Deutschland gestartet. Die 3,5 Gigahertz-Frequenzen bringen extrem hohe Bandbreiten an Orte, wo extrem viele Menschen oder Maschinen zeitgleich im Netz unterwegs sind. Zum Beispiel in Fußballstadien oder in Fabrikhallen. Die 700 Megahertz-Frequenzen reichen besonders weit ins Land hinein und bringen Mobilfunk besonders gut in unsere Häuser. „Deutschland braucht bei 5G den perfekten Mix aus Bandbreite und Reichweite“, so Mack.

Besonders interessant dürfte dabei das OPPO Find X2 lite sein. Das Smartphone* wird für unter 250 Euro angeboten und dürfte damit eines der günstigsten Modelle mit 5G sein, die man derzeit auf dem Markt bekommen kann. Auf diese Weise kann man sehr preisgünstig 5G testen und muss nicht unbedingt auf ein Topmodelle mit hohem Preis setzen, um die neue Technik nutzen zu können.Natürlich sollte man prüfen, ob 5G in der eigenen Region auch verfügbar ist, denn der Ausbau ist gerade noch im vollen Gange.

Video: Das OPPO Find X pro