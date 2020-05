PC Stromverbrauch messen und reduzieren – so geht es am einfachsten – Mittlerweile haben fast alle deutschen Haushalte einen Rechner und oft sogar mehrere Geräte dieser Art. Sie sind damit zu einem durchaus wichtigen Faktor für die Höhe der Stromrechnung geworden, vor allem weil sie oft länger laufen als beispielsweise der TV. In diesem Artikel wollen wir zeigen, mit welchem Stromverbrauch man bei einem PC rechnen kann und auch, wie man diesen unter Umständen senkt.

Der Stromverbrauch des PC hängt vor allem mit der Nutzung zusammen – logischerweise verbrauchen die Geräte mehr Energie, je länger sie genutzt werden..

Ein normaler PC, der etwa sechs Stunden am Tag genutzt wird, verursacht bereits jährliche Stromkosten von etwa 75 bis 100 Euro.

Spezialisierte Geräte können aber deutlich mehr verbrauchen, vor allem Bitcoin-Miner erreichen oft mehrere tausend Euro Stromkosten im Jahr. Aber auch im Gaming Bereich liegen die Kosten oft höher da dort stärkere Hardware genutzt wird. Mehr dazu gibt es hier: Gaming PC Netzteil Stromverbrauch

Der Stromverbrauch eines PCs kann direkt im System gemessen werden oder extern mit einem Strommessgerät

Um die Stromkosten zu reduzieren sollten man den PC immer abschalten, wenn er nicht gebraucht wird und am besten auch die Stromversorgung trennen (abschaltbare Steckdosenleiste) denn auch im Standby gibt es einen geringen Energieverbrauch

Wieviel Strom verbraucht mein PC?

Wie oben bereits angedeutet ist die Nutzung und die Technik entscheidend, wieviel Energie ein Rechner verbraucht. Daher kann man hier auch nur Näherungswerte angeben.

Die Verbraucherzentrale schreibt dazu:

Beim Computer beeinflussen die Bauart und die Leistungsfähigkeit den Stromverbrauch erheblich. So verbraucht ein Standard-Laptop für typische Büroanwendungen während eines achtstündigen Arbeitstages im Dauerbetrieb etwa eine Fünftel Kilowattstunde. Bei einem etwa gleichstarken Desktop-PC (bezeichnet meist ein stehendes Computergehäuse mit einem separat stehenden Bildschirm*) darf mit dem dreifachen Verbrauch gerechnet werden. In 6 Wochen Homeoffice macht das 2 Euro Stromkosten beim Laptop und 6 Euro beim Desktop-PC. Hoch gerüstete Gamer-PCs sollten nicht über einen längeren Zeitraum im Homeoffice verwendet werden. Deren wesentlich höhere Leistungsfähigkeit führt auch bei Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Surfen im Internet zu höherem Verbrauch. Im Vergleich zu einem niedriger ausgestatteten Desktop-PC ist der Stromverbrauch bei hoch gerüsteten Gamer-PCs 70 Prozent höher. In Arbeitspausen sollte jeder PC in den Energiesparmodus versetzt werden, dann verringert sich der Verbrauch bereits deutlich. In den Energieoptionen lassen sich genaue Energiespar-Einstellungen vornehmen. Nachts und bei längeren Arbeitspausen sollte der PC ausgeschaltet werden.

Der PC selbst kommt bei 6 Stunden Betrieb auf etwa 75 bis 100 Euro Stromkosten im Jahr. Dazu kommt dann noch der Verbrauch für den Monitor oder die Monitore und die anderen Geräte, die am PC angeschlossen sind. Das kann sich dann recht schnell aufsummieren.

Wie kann ich den Stromverbrauch messen?

Am einfachsten kann man den Stromverbrauch über ein entsprechendes Messgerät ermitteln. Diese Geräte gibt es in der Regel für 10 bis 20 Euro im Handel und man kann damit natürlich auch andere Geräte ausmessen. Das Messgerät wird dann einfach zwischen Rechner und Steckdose gesteckt und zeigt dann den Verbrauch an. Auf diese Weise kann man gut berechnen, wie viel sich im Jahr aufsummiert. Man kann auch alle an den PC angeschlossenen Geräte ausmessen, wenn man diese an eine Steckdosenliste anschließt und dann diese Leiste ausmisst.

Man kann den Stromverbrauch auch per Software messen. Dazu gibt es das Tool Joulmeter und damit kann man (nach der Installation) ermitteln, wie viel Energie der PC benötigt. Auf diese Weise kann man aber NUR den PC messen, der Stromverbrauch von Drucker oder Monitor wird nicht erfasst.

Video: PC Stromverbrauch mit Messgerät ermitteln

Wie lässt sich der Stromverbrauch reduzieren?

Um mit dem PC möglichst wenig Strom zu verbrauchen und dann auch weniger zu zahlen, gibt es einige Tipps: