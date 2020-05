Samsung* Galaxy Note 20 – Exynos 992 Prozessor soll die Leistung deutlich verbessern – In den Galaxy S20 Modelle war der verwendete Exynos 990 Prozessor ein großer Kritikpunkt und sorgte selbst bei Fans der Reihe für Ärger. Nun gibt es Hinweise, wie Samsung* mit diesem Thema umgehen will. Konkret arbeitet das Unternehmen bereits an einem Nachfolger und der neue Prozessor (wahrscheinlich Exynos 992) soll bereits in den Galaxy Note 20 Modellen im Herbst zum Einsatz kommen. Der neue Chipsatz soll dabei in der zweite Hälfte 2020 zur Verfügung stehen und würde damit pünktlich für die Markteinführung der Note 20 Modelle bereit stehen.

In Korea schreibt man im Original dazu:

Es ist bekannt, dass Exynos 992 durch die neueste Technologie von ARM (Cortex A78 und Mali G78) die Energieeffizienz und die Grafikverarbeitungsleistung im Vergleich zum vorherigen Exynos 990 erheblich verbessert hat. Ein ARM-Mitarbeiter sagte diesbezüglich: “Der Cortex A78 hat die Energieeffizienz im Vergleich zum vorhandenen Cortex A77 (verwendet im Exynos 990) um mehr als 20% verbessert, und der Mali G78 hat eine um mehr als 25% bessere Grafikverarbeitungsleistung als der vorherige Mali G77 (angewendet mit Exynos 990). “Der Cortex A78 wird in einem 5-Nanometer-Verfahren in Massenproduktion hergestellt”, sagte er.

Grundlage für den Exynos Prozess ist das 5nm Verfahren und sowohl die Grafik-Einheit als auch die Prozessoren werden ein Update bekommen. Die Leistungssteigerung sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Grafik lesen sich dabei recht gut und dürften auch im praktischen Einsatz eine Steigerung bedeuten. Besonders interessant ist auch die verbesserte Energieeffizienz. Diese soll 20 Prozent besser ausfallen und das bedeutet neben einer geringeren Belastung des Akkus auch weniger Wärme-Entwicklung. Beim Vorgänger-Prozessor war vor allem die Wärme-Entwicklung ein Problem. Bei hoher Beanspruchungen konnte der Prozessor die Leistung kaum ausspielen, weil die Wärmeentwicklung zu stark war und noch genug abgeleitet werden konnte. Die Geräte musste daher die Leistung reduzieren um eine Überhitzung zu vermeiden. Möglicherweise hat man diese Entwicklung nun beim Exynos 992 entschärft.