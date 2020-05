Drilisch Deal: 2GB Allnet Flat aktuell für unter 5 Euro monatlich

UPDATE: Drillisch hat diese Sonderaktion auf eine neue Marke verlagert und bietet die 4.99 Euro Allnet Flat mittlerweile bei Handyvertrag.de an. An den restlichen Konditionen hat sich aber nichts verändert. Das Unternehmen schreibt dazu:

Das doppelte monatliche Datenvolumen mit gleichzeitiger Preisreduktion erhält der Tarif LTE All 1 GB. So stehen statt den üblichen 1 GB gleich 2 GB für 4,99 EUR statt 6,99 EUR monatlich bereit. Der LTE All 5 GB erhält 2 GB Internetvolumen zusätzlich ohne Aufpreis. Der Tarif ist für 9,99 EUR monatlich verfügbar. Eine Preisreduktion von 43 Prozent erfährt der datenstärkste Tarif LTE All 10 GB. Dieser steht für 12,99 EUR statt regulär 22,99 EUR zur Verfügung. Alle LTE-Tarife sind neben dem monatlichen Internetvolumen jeweils mit einer Allnet-Flat für Telefonie- und SMS ausgestattet. Die Tarife stehen sowohl in einer flexiblen Tarifvariante mit monatlicher Kündigung und einer 24-Monatstarifvariante bereit.

Die Aktionstarife sind gültig bis 02. Juni 2020 um 11.00 Uhr.

Drillisch Deal: 2GB Allnet Flat aktuell für unter 5 Euro monatlich – Die Drillisch Discounter starten regelmäßig Sonderaktionen und diesmal ist neben den bekannten 10GB Flatrates auch eine besonders günstige Allnet Flat mit in der Aktion enthalten. Bei Simply bekommt man derzeit die komplette Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS in alle Netze zum Kampfpreis von 3.99 Euro monatlich. So günstig gibt es eine Allnet Flat derzeit nirgends.

Das Unternehmen schreibt zu den aktuellen Aktionen:

Für Wenignutzer genau das Richtige. simply verdoppelt das Datenvolumen beim LTE 1000

Allnet-Flat Tarif auf 2 GB LTE und senkt die monatliche Grundgebühr von 6,99 € auf 3,99 €.

Eine Aktivierungsgebühr oder einen Bereitstellungspreis gibt es aktuell auch nicht, so dass man die Flat ohne Zusatzkosten bestellen kann. Die günstige Grundgebühr gibt es dabei dauerhaft und für die gesamte Laufzeit. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 07. 04. – man hat also noch etwas Zeit für eine Entscheidung.

Aktuell bekommt man Allnet Flat in diesem Bereich regulär für etwa 7 Euro monatlich. Allnet Flat unter 5 Euro sind dagegen vergleichsweise selten und in der Regel nur aktionsweise und damit zeitlich eng befristet verfügbar. Auch bei normalen Handytarife für weniger als 5 Euro sind Angebote unter 5 Euro eher die Ausnahme. Daher ist es sehr erfreulich, dass Simply in diesem Bereich aktiv wird.

Man sollte allerdings beachten, dass in diesem Tarif eine Datenautomatik aktiv ist. Wer also das monatliche Freivolumen überschreitet, zahlt bis zu 3x monatlich 2 Euro extra. Damit kann sich die Grundgebühr deutlich erhöhen. Wer das nicht möchte, kann diese Automatik aber abschalten. Das Unternehmen schreibt im Kleingedruckten dazu:

Sie haben, je nach Tarif, ein bestimmtes Inklusiv-Datenvolumen. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar. Sie werden mit Erreichen von 80 % und 100 % Ihres Inklusiv-Volumens automatisch per SMS benachrichtigt, sowie nach jeder automatischen Erweiterung.

Die Datenautomatik ist Bestandteil unserer Tarife. Wenn Sie keine Datenautomatik wünschen, können Sie diese jederzeit nach Freischaltung des Tarifs schriftlich, telefonisch (06181 7074 010) oder in Ihrer persönlichen Servicewelt deaktivieren.