Sky Q und Sky Q mini Receiver – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Sky ist ein Anbieter, der Pay-TV in Deutschland vermarktet. Kunden von Sky benötigen daher einen speziellen Receiver, mit dem man die Pay-TV Inhalte abrufen kann. Bisher war dies der Sky+ Pro Festplattenreciever. Nun gab es jedoch ein Update auf die neue Plattform Sky Q, sodass sich auch die Nutzung dieses Receivers grundlegend geändert hat. Viele Nutzer beschweren sich nun, dass die Bedienung des Receivers mit der neuen Plattform umständlicher geworden sei. Zum Beispiel wird beim Update die bisherige Favoritenliste gelöscht und muss dann neu angelegt werden, was natürlich zusätzliche Arbeit bedeutet.

Wer erst einmal das Update auf Sky Q hatte, der kann auch nicht mehr zur älteren Version des Receivers zurückkehren. Nun muss man sich mit den neuen Möglichkeiten und Einstellungen auseinander setzen, auch wenn man zunächst nicht ganz begeistert ist. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch eine Anleitung* für den neuen Sky Q Receiver, sodass man das beste aus seinem Pay-TV herausholen kann.

Mittlerweile bietet das Unternehmen auch die Sky Q mini Box an.

Sky hat eine ausführliche Anleitung hochgeladen

Unter der folgenden Seite findet man eine PDF-Datei, in der die komplette Anleitung* des Receivers ist. Dieses PDF-Dokument wurde direkt von Sky hochgeladen, sodass Kunden, die einen Sky Q Receiver besitzen, alle nötigen Informationen erhalten können. Dort findet man Informationen zum Aufbau des Receivers sowie den verschiedenen Knöpfen und Funktionen. Aber auch eine Anleitung, die man den Receiver in Betrieb nimmt, bedient und verschiedene Einstellungen anpasst sind enthalten. Außerdem erklärt die Anleitung zum Beispiel auch, wie man Sendungen aufnimmt, zeitversetzt ansieht oder On-Demand-Inhalte nutzt. In dem 132-seitigen PDF-Dokument sollte man daher zu jeder Frage rund um den Sky Q Receiver eine passende Antwort bekommen.

Die Anleitung bzw. das Handbuch für die Sky Go mini Box findet man hier ebenfalls zum Download als PDF.

Video: Sky Q Receiver einrichten