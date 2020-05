Telekom* Prepaid: Ausweisprüfung im Handel soll schneller werden – Nach wie vor müssen allen neuen Prepaid Karten mit Ausweis legitimiert werden um zu verhindern, dass pseudonyme Prepaid Karten (von denen es nach wie vor Millionen auf den Markt gibt) für kriminelle Zwecke missbraucht werden können. Die Telekom* hat nun angekündigt, dass diese Ausweis-Prüfung in den Läden des Unternehmens auch per elektronischem Personalausweis durchgeführt werden können. Auf diese Weise können die Daten viel schneller geprüft und gespeichert werden und die Kunden haben damit auch schneller Zugriff auf ihre Tarife.

Die Telekom* schreibt selbst zu den Voraussetzungen:

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Verfahren ist ein deutscher Personalausweis mit Chip. Diesen haben alle seit November 2010 ausgestellten Dokumente (aktuell rund 70 Millionen). Auch Besitzer eines elektronischen Aufenthaltstitels (aktuell rund 11 Millionen) können ihre persönlichen Daten elektronisch auslesen lassen. Nach einem erfolgreichen Lichtbildabgleich durch den Verkäufer startet dieser den Vorgang mit einer App. Ist alles in Ordnung, werden die benötigten Daten fehlerfrei, sicher und sekundenschnell übernommen. Der Austausch der Daten erfolgt verschlüsselt. Zudem ist das Verfahren abgesichert. So werden beispielsweise manipulierte oder verlorene Ausweise sofort erkannt. Das „Vor-Ort-Auslesen“ soll ab Sommer in den Filialen der Handelspartner genutzt werden.

Diese Neuerung ist allerdings vorerst nur beim Kauf im stationären Handel verfügbar und noch nicht bei der Bestellung der Telekom Prepaid Simkarten im Handel.

Die Telekom hatte Anfang des Jahres erst die eigenen Prepaid Tarife überarbeitet. Die Angebote haben nun auch Zugriff auf 5G (zumindest gegen einen Aufpreis von 3 Euro im Monat) und es gibt dazu den neuen MagentaMobil Prepaid Max Tarif, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Dieses Angebot gibt es so bei anderen Prepaid Discounter auf dem Markt noch nicht und daher ist dieser Schritt recht interessant. Allerdings kostet dieser Tarif auch knapp 100 Euro für die Nutzung von 4 Wochen und ist daher wohl nur in Ausnahmefällen für Verbraucher wirklich interessant.