Überblick: die besten Handys und Smartphone für unter 100 Euro

China-Importe – Vorteile und Nachteile

Außerhalb des deutschen und europäischen Marktes findet man in China und generell in vielen Shops in Fernost oft Modelle, die viel Technik versprechen und damit extrem günstig sind. Teilweise gibt es Angebote zwischen 50 und 100 Euro. Das hört sich nach einem durchaus vielversprechenden Ansatz an, aber es gibt wichtige Punkte, die man dabei beachten sollte.

So ist die Qualität und Verarbeitung der Geräte oft mangelhaft. Nutzer berichten von Handys, die einfach aus gehen, einen ungenauen Bildschirm* haben oder insgesamt bei der Bedienung sehr träge sind. Das trifft nicht auf alle Geräte zu aber, die Chance, ein Handy zu erwischen, dass qualitativ nicht mit den Angeboten der normalen Hersteller mithalten kann, ist hoch.

Dazu kann man nicht sicher sein, dass die versprochenen Bauteile auch wirklich im Gerät zu finden sind. Die wenigsten Nutzer können prüfen, ob wirklich der beworbene Chip verbaut ist oder die Kamera nicht eventuell doch zu wenige Megapixel hat.

Dazu ist auch der Service häufig ein Problem. So lange die Geräte funktionieren und keine Schwierigkeiten auftreten, ist das meistens zu vernachlässigen. Benötigt man aber eine Ansprechpartner und will man beispielsweise Garantie oder Gewährleistung in Anspruch nehmen, findet sich dann oft kein Kontakt oder Mails werden nicht beantwortet.

Bei den Kosten sollte man auf jeden Fall die Versandkosten (Shipment) mit beachten. Bei China-Handys unter 100 Euro fällt zwar in der Regel kein Zoll an, man muss aber trotzdem zusätzliche Einfuhr-Umsatzsteuer zahlen. Der Zoll in Deutschland schreibt dazu:

Bei einem Wert zwischen 22 Euro und 150 Euro sind die Sendungen zwar zollfrei, aber nicht frei von Einfuhrumsatzsteuer. Bei der Feststellung, ob Wertgrenzen eingehalten sind, ist der Gesamtwert der Ware ausschlaggebend. Entscheidend ist, welcher Betrag tatsächlich gezahlt wurde, um die Ware zu erhalten. Sollten im Rechnungsendbetrag Portokosten enthalten sein, werden diese nicht herausgerechnet.

Damit kann das günstige Handy dann unter Umständen sogar teurer werden als ein ähnliche Gerät direkt in Deutschland.

Es gibt also bei diesen Geräten durchaus einige Punkte zu beachten und für Nutzer ohne Vorerfahrungen würden wir daher von diesen Smartphones abraten.

Zu alte Handys können ein Risiko sein

In vielen Fällen gibt es bei Restposten-Händlern oder auch im Bereich der privaten Kleinanzeigen ehemalige Topmodelle, die bereits seit 5 oder mehr Jahren auf dem Markt sind. Diese werden oft extrem günstig (im Preisbereich von 50 bis 100 Euro angeboten).

Bei diesen Modellen sollte man trotz des günstigen Preises im Hinterkopf behalten, dass es einige kritische Punkte gibt:

Garantie und Gewährleistung sind längst abgelaufen und oft findet man keine Ersatzteile und auch kein Zubehör mehr. Selbst ein Akkuwechsel kann dabei dann schon zu einem Problem werden.

Die Software ist oft komplett veraltet. Viele aktuelle Apps arbeiten nicht mehr mit diesen alten Versionen und es gibt Sicherheitslücken und Probleme, die es nicht empfehlenswert machen, diese Geräte einzusetzen.

neuer Mobilfunk-Standards (wie LTE) werden oft noch nicht unterstützt und daher sind viele der aktuellen Tarife für diese Geräte überdimensioniert.

Man sollte also beim Kauf von Smartphones unter 100 Euro auch auf das Alter achten und von zu alten Geräten (auch wenn der Preis verlockend erscheint) lieber Abstand nehmen.

Prepaid Handys

Prepaid Handys sind in den letzten Jahren etwas aus dem Fokus geraten und man findet nur noch wenige Anbieter, die wirkliche Prepaid Bundles (mit Handy und passender Simkarte) anbieten. Der Grund dafür ist einfach: die Prepaid Discounter sind auf sim-only Tarife spezialisiert, und für Subventionen von Geräten ist da nicht genug Gewinnspanne übrig.

Ohne subventioniert Geräte kann man sich die Prepaidhandys aber auch normal bei einem freien Händler holen – es gibt dann also keine Vorteil.

Dazu wurden Prepaid Handys sehr häufig mit einer elektronischen Sperre* (dem sogenannten Simlock) verkauft. Das ist auch kaum noch zeitgemäß und viele Nutzer lehnen solche Geräte ab. Si bevorzugen flexible Simkarte und Geräte, mit denen man wechseln kann, wenn es günstigere Angebote auf dem Markt gibt.

Daher gibt es derzeit meistens nur noch bei den Netzbetreibern entsprechende Pakete aus Prepaid Handy und Prepaid Karte* – ein wirklicher Verlust ist das aber nicht.