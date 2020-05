US-Regierung zündet die nächste Stufe im Handelskrieg gegen Huawei* und China – Der Bann der US Regierung gegen Huawei* ist nach wie vor in Kraft und zwingt das Unternehmen, neue Handys und Smartphones mit eigener App Gallery und ohne Google Core Apps auszuliefern. Am Freitag hat die Trump Regierung nun eine weitere Verschärfung verkündet: Unternehmen, die geistiges Eigentum aus den USA nutzen, dürfen danach nicht mehr mit Huawei* zusammenarbeiten. Das betrifft vor allem der Halbleiterbereich und damit wird Huawei zukünftig von der Lieferung von Chips und Grundmaterial von Prozessoren abgeschnitten – konkret dürften wohl Qualcomm und auch TSMC betroffen sein.

Reuters schreibt dazu im Original:

Die Trump-Regierung hat am Freitag die weltweite Lieferung von Chips an den auf der schwarzen Liste stehenden Telekommunikationsausrüstungsgiganten Huawei Technologies blockiert, was die Befürchtungen chinesischer Vergeltungsmaßnahmen auslöste und die Kurse der US-amerikanischen Hersteller von Chipherstellern sinken ließ. Eine neue Regel, die vom Handelsministerium vorgestellt und erstmals von Reuters gemeldet wurde, erweitert die US-Behörde, um Lizenzen für den Verkauf von Halbleitern, die mit US-Technologie im Ausland hergestellt wurden und erweitert ihre Reichweite erheblich, um den Export an den weltweit führenden Smartphone*-Hersteller zu stoppen.

Für Huawei wird es damit deutlich schwerer, eigene Smartphones anzubieten. Bisher hatten die Maßnahmen der USA kaum Wirkung gezeigt, Huawei hatte trotz der Maßnahmen aus den USA Apple* bei den Marktanteilen mittlerweile hinter sich gelassen und daher dürfte die Verschärfung der nächste Versuch sein, den Erfolg des Unternehmens einzugrenzen.

In China hat man bereits auf diese angekündigten Maßnahmen reagiert und angekündigt, US-Unternehmen als unzuverlässig einzustufen, was eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen diese Unternehmen möglich macht. Es wäre dann auch ein Verkaufsverbot für bestimmte Produkte aus den USA dieser Unternehmen denkbar. Aber auch ohne diese Maßnahmen dürften vielen Unternehmen ein großer Teil des Umsatzes wegfallen, wenn sie Huawei nicht mehr beliefern dürfen. Das könnte sich dann auch wieder auf die USA auswirken und auch ohne Sanktionen aus China negative Auswirkungen auf die US Unternehmen haben.