Xiaomi* Stellungnahme: diese Daten werden weitergegeben – In dieser Woche gab es in einem Forbes-Bericht Vorwürfe gegen Xiaomi*, die Browser in den Handys und Smartphones* des Unternehmens würden Daten an Xiaomi* senden. Das ist vor allem bei Nutzern mit hohen Datenschutzansprüchen natürlich ein schwerer Vorwurf und daher hat das Unternehmen nun reagiert und in einem Blogbeitrag erklärt, welche Daten wann weitergegeben werden.

Konkret bestätigt das Unternehmen eine Weitergabe von Daten, legt aber gleichzeitig Wert darauf, dass dies nicht personenbezogen erfolgt, also keine Rückschlüsse auf den jeweiligen Nutzer möglich sind. Das Unternehmen beschreibt die übermittelten Daten wie folgt:

1. Erfassung aggregierter Nutzungsstatistikdaten – Daten (wie Systeminformationen, Einstellungen, Nutzung der Benutzeroberfläche, Reaktionsfähigkeit, Leistung, Speichernutzung und Absturzberichte) werden aggregiert und können nicht allein zur Identifizierung einer Person verwendet werden.

Ein Beispiel für ein Verwendungsszenario: Die URL wird erfasst, um Webseiten zu identifizieren, die langsam geladen werden. Dies gibt uns einen Einblick, wie die allgemeine Browsing-Leistung am besten verbessert werden kann.

2. Synchronisieren von Benutzerbrowserdaten – Die Benutzerbrowserdaten (Verlauf) einer Person werden synchronisiert, wenn:

Der Benutzer ist auf dem Mi-Konto angemeldet. und Die Datensynchronisationsfunktion ist unter Einstellungen auf „Ein“ eingestellt



Ein Beispiel für ein Verwendungsszenario: Ermöglichen Sie Benutzern einen schnellen Zugriff auf zuvor angezeigte Websites, wenn Benutzer nach der Anmeldung bei ihren Mi-Konten zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Im Inkognito-Modus werden Benutzer-Browserdaten nicht synchronisiert, es werden jedoch weiterhin aggregierte Nutzungsstatistikdaten (siehe Punkt 1 oben) erfasst.

Dazu geht das Unternehmen nochmal ausführlich auf den Beitrag von Forbes ein und ist der Ansicht, dass in einigen Punkten die gemachten Vorwürfe nicht stimmen. Auch hier nimmt Xiaomi ausführlich Stellung zu den gemachten Vorwürfen.

Konkret schreibt das Unternehmen im Blog dazu: