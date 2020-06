Huawei* P30 pro NEW Edition mit kostenloser Smartwatch – O2* hat einen neuen Deal zur überarbeiteten Version des Huawei* P0 pro zusammengestellt und bietet die New Edition zusammen mit einer kostenlosen Smartwatch und einer 40GB Allnet Flat an. Der Deal sieht dabei wie folgt aus:

Huawei* P30 Pro New Edition (256 GB) für 49 € + Smartwatch GT2e + o2* Free M Boost (40 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 933,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,91 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 692,90 € für’s Smartphone* und 149,49 € für die Zugabe) => 3,81 € monatlich

ZUM DEAL

1&1 senkt die Preise für die Handyverträge mit Huawei P30 pro und iPhone 11

1&1 senkt ab sofort die Preise für die Tarife und Handyverträge mit den Huawei P30 Pro Modelle und der iPhone 11 Serie. Je nach gewählter Flatrate und Modell zahlt man keinen Kaufpreis mehr oder maximal noch 29.99 Euro Kaufpreis. Die monatliche Grundgebühr für die Modelle liegt zwischen 41.99 Euro und 76.99 Euro – immer in Verbindung mit einer Allnet Flat von 1&1.

Dazu bietet das Unternehmen auch weiterhin erhöhtes Datenvolumen. Im kleinsten Tarif gibt es immerhin 8GB monatliches Volumen und im größten Tarif stehen bis zu 20GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung.

Die aktuellen Preise sehen dabei wie folgt aus:

Preissenkung bei Huawei P30 Pro 128 GB um 216,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen:

1&1 All-Net-Flat LTE S: 24,99 €/Monate 1-12, danach 41,99€/Monat und 29,99 € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE M: 29,99 €/Monate 1-12, danach 46,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE L: 34,99 €/Monate 1-12, danach 51,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 39,99 €/Monate 1-12, danach 56,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Preissenkung bei Huawei P30 Pro 256 GB um 120,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen:

1&1 All-Net-Flat LTE S: 30,99 €/Monate 1-12, danach 47,99€/Monat und 29,99 € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE M: 35,99 €/Monate 1-12, danach 52,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE L: 40,99 €/Monate 1-12, danach 57,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 45,99 €/Monate 1-12, danach 62,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Preissenkung bei iPhone 11 64 GB um 24,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen:

1&1 All-Net-Flat LTE S: 29,99 €/Monate 1-12, danach 54,99€/Monat und 29,99 € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE M: 34,99 €/Monate 1-12, danach 59,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE L: 39,99 €/Monate 1-12, danach 64,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 44,99 €/Monate 1-12, danach 69,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Preissenkung bei iPhone 11 128 GB um 24,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen:

1&1 All-Net-Flat LTE S: 31,99 €/Monate 1-12, danach 56,99€/Monat und 29,99 € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE M: 36,99 €/Monate 1-12, danach 61,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE L: 41,99 €/Monate 1-12, danach 66,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 46,99 €/Monate 1-12, danach 71,99€/Monat und 0,- € Einmalpreis

Preissenkung bei iPhone 11 256 GB um 24,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen: