Apple* Watch nach wie vor Platzhirsch bei den Smartwatch Modellen – Die Analysten von Canalys haben sich den Smartphone* Markt im ersten Quartal 2020 weltweit angeschaut und wenig überraschend dominiert Apple* mit den Apple* Watch Modellen weiterhin den Markt. Das Unternehmen kommt auf einen Marktanteil von über 36 Prozent und konnte im ersten Quartal 2020 weltweit 6 Millionen Smartwatches verkaufen. Das sind mehr als die anderen Hersteller in den Top3 zusammen.

Die Zahlen von Canalys im Detail:

Man sieht aber auch, dass bei Apple mittlerweile eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verkaufszahlen und auch wenn sie immer noch auf einem sehr hohen Niveau liegen, dürfte dann den Verantwortlichen nicht gefallen.

Bei Canalys schreibt man im Original dazu:

Canalys Analyst Vincent Thielke said, “Strong overseas demand for smartwatches helped offset the Apple Watch’s slow performance in Europe and North America, which was due to Apple customers switching their attention to AirPods as a ‘must-have’ accessory. Notably, Samsung* and Garmin increased Q1 sell-in to these markets. Elsewhere, Apple and Huawei* captured the greatest number of new users. Apple got a boost from its latest carrier partnerships in Southeast Asia and Latin America, and Huawei* included its smartwatch with purchases of its latest P40 flagship smartphone*. As Android* smartphone* vendors in emerging markets face rising competition from challengers such as Xiaomi*, Oppo and Vivo, the Apple Watch is locking in an increasing portion of the iOS base there, offering greater assurance of future iPhone upgrades.”