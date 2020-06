Connectivitycheck – was steckt hinter dieser Webseite und eventuellen Fehlermeldungen? – Wer mit dem Handy oder Tablet surfen will und ein freies WLAN nutzt, hat möglicherweise bereits einmal Verbindungen zu connectivitycheck.gstatic.com bemerkt und bei einigen Nutzern sind in diesem Zusammenhang auch bereits Fehler aufgetreten, weil diese Webseite nicht erreichbar war.

So schreibt ein Nutzer im Computer Base Forum:

in zwei “Cafes” bekomme ich beim Versuch, mich im Free WLAN anzumelden diese Meldung:

Webseite nicht verfügbar

Die Website unter http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 konnte nicht geladen, weil:

net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Dort konnte ich mich jedoch bereits bei früheren Besuchen bereits einloggen. Im WLAN “zu Hause” keine Probleme. Neustart etc. half nix. Ebenso wenig löschen dieses WLANs und neu erkennen.

Gibts ‘ne Möglicheit, “irgendeinen” Cache hier auf dem Android*-Handy zu löschen?

Und bei Android* PIT schreibt ein Verbraucher:

Problem:

Jedes Mal, wenn ich mich in einem öffentlichen WLAN einloggen will (z. B. Maintower oder Telekom* – Hotspot) erscheint im Browser

http: //connectivitycheck/gstatic.con/g

und ich kann mich nicht einloggen. Habt ihr einen Tipp, woran es liegen könnte?

Die Meldung kommt also häufiger vor und hängt mit der Nutzung von freien WLAN Hotspots zusammen. Was genau dahinter steckt und was man bei Fehlern machen kann, haben wir in diesem Artikel erklärt.

Was steckt hinter Connectivitycheck?

Die Webseite connectivitycheck.gstatic.com ist eine Systemadresse, die dazu genutzt wird um Endgeräten in einem WLAN mitzuteilen, dass es eine Vorschaltseite gibt, auf der man sich einloggen muss oder auf der die AGB zu bestätigen sind, bevor man auf ein Netzwerk zugreifen kann. Das ist in freien WLAN und bei Hotspots oft der Fall: teilweise lassen sich Anbieter ihre AGB bestätigen, teilweise wird auf diesen Seiten Werbung geschaltet oder man muss sich (beispielsweise in Hotels) mit der Zimmernummer identifizieren. Alle anderen Webseiten sind in dem Fall nicht erreichbar, man wird zuerst auf die connectivitycheck.gstatic.com umgeleitet um den Netzwerkzugriff zu erlauben.

Unter Android* sieht der Abfragemechanimus derzeit wie folgt aus:

Ab Android 4.4 (KitKat) wird die URL http://clients3.google.com/generate_204 abgerufen.

abgerufen. Ab Android 6.0 (Marshmallow) wird die URL http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 abgerufen.

Bei neueren Android Modellen wird also immer http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 aufgerufen um zu prüfen, ob es eine eventuelle Anwendung im einem Netzwerk gibt, die erst durchgeführt werden soll. Es ist also keine Malware und auch kein Spam, sondern ein Dienst unter Android, der die Anmeldung in WLAN und Hotspots erlauben soll.

Apple* bietet im Übrigen auch eine solche Funktion für iPhone und iPad unter iOS. Dort wird dann allerdings die Webseite captive.apple*.com aufgerufen. Die grundsätzliche Funktion ist aber gleich.

Was kann man bei Problemen mit der Connectivitycheck-Webeite tun?

Bei Problemen und Fehlermeldungen mit der connectivitycheck.gstatic.com Webseite gibt es eine Reihe von Punkten, die man abarbeiten kann um die Verbindung herzustellen:

erneut verbinden – man trennt die WLAN Verbindung und wählt sich neu an. Im einfachsten Fall werden dann alle Daten korrekt geladen und man bekommt die WLAN Verbindung.

Anderen Borwser probieren – teilweise hat Chrome* Probleme mit dieser Seite, daher kann es sinnvoll sein, einen anderen Browser als Standardbrowser einzustellen um diese Seite aufzurufen. Wichtig dabei: es wird immer der Standardbrowser für den Aufruf benutzt, man muss also für einen solchen Test unter Android den Standardbrowser ändern.

Browser aktuell halten – ältere Browser unterstützen teilweise TLS Verbindungen nicht und daher kann es sein, dass der Aufruf nicht korrekt durchgeführt wird. Ein Upgrade auf die neuste Version kann daher helfen.

Probleme mit connectivitycheck.gstatic.com können aber auch am Netzwerk selbst liegen, entweder weil das WLAN falsch konfiguriert ist oder selbst keine richtige Verbindung zum Internet hat. In diesem Fall kann man recht wenig tun, weil das Netzwerk dann einfach nicht nutzbar ist. Es hilft aber in solchen Fällen, den Betreiber darauf hinzuweisen und eventuell kann dieser das Problem sehr schnell beheben.

