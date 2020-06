Die Daten am iPhone und iPad erfolgreich löschen – so geht es

Hat man die genannten Schritte befolgt, wird das iPhone wieder auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt, sodass man diesen weitergeben bzw. weiterverkaufen kann. Wenn man sich in der umgekehrten Situation wiederfindet, also wenn ein gebrauchtes iPhone erworben wird, ist es ebenfalls wichtig zu überprüfen, ob der vorherige Nutzer seine Daten ordnungsgemäß vom Gerät gelöscht hat. Ist es nicht der Fall, kann es beim Einschaltenvorgang dazu kommen, dass iPhone nach den Nutzerdaten des alten Nutzers fragt und dem neuen so den Zutritt verweigert. Damit das nicht passiert, sollte man darauf achten, wo das Gerät gekauft wurde und bei Bedarf die Möglichkeit haben, den Anbieter zu kontaktieren. Findet man diese Optionen nicht, sollte der Ankauf vielleicht überdacht werden.