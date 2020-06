Galaxy S20* lite aka S20 FE soll im nächsten Jahr wieder kommen – Im letzten Jahr hatte Samsung* bereits mit einer Lite-Version des Galaxy S10 und das Note 10 überrascht und es sieht so aus, als würde es auch für die aktuelle Modelle-Reihe eine solche Lite-Version geben. Die Geräte haben dabei wieder weniger Technik mit an Bord, kosten dafür aber auch deutlich weniger.

Allerdings wird es wohl noch etwas dauern, bis das Galaxy S20* lite auf den Markt kommen wird. Auf Twitter geht Max Weinbach davon aus, dass die Geräte frühestens 2021 auf den Markt kommen werden. Termin könnte (falls sich Samsung* an den Zeitplan as dem Vorjahr hält) die CES 2021 werden. Das würde bedeuten, dass noch einige Monate vergehen werden, bevor das Galaxy S20* lite auf dem Markt kommt. Allerdings will sich Samsung* natürlich auch die Verkaufszahlen der normalen S20 Modelle nicht kaputt machen, in dem man zu früh eine billigere Version auf den Markt bringt. Das könnte den späten Start erklären.

Auf Twitter heißt es dazu im Original:

Probably January for CES and S20 Lite. Like S10 Lite. June 9, 2020

Unklar ist bisher noch, welchen Namen die neuen Modelle tragen werden. Die logische Fortsetzung wäre Galaxy S20 lite in Anlehnung an den Vorgänger, aber es ist auch Galaxy S20 FE (für Fan Edition) im Raum. Samsung hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, daher bleibt offen, welchen Namen die neuen Smartphones* tragen werden. Bis zum Start ist auch noch Zeit, möglicherweise ist sich Samsung an der Stelle selbst noch nicht sicher.

Bisher ist auch noch nicht bekannt, welche Technik genau in den neuen Modellen verbaut werden wird. Einige Experten gehen aber davon aus, dass Samsung auf 5G setzt. Das Galaxy S20 lite könnte damit die billigste 5G Version bei den Topmodellen werden – sicher ist das aber bisher noch nicht. Es gibt also noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten in Bezug auf die neuen Modellen, weitere Leaks werden aber sicher folgen.

Das S20 Ultra Video im Original:

https://www.youtube.com/watch?v=xSjkY4XenXI

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

