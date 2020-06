Honor 9A – Akkupower und 3fach-Kamera für die untere Preisklasse – Honor verstärkt den Einsteiger-Bereich und bringt mit dem Honor 9A 2020 ein Modell für knapp 150 Euro auf den Markt, dass dennoch interessante Technik mit an Bord hat. So gibt es einen Akku mit 5.000mAh Leistung, der dafür sorgt, dass man die Modelle vergleichsweise selten aufladen muss und bei der Kamera setzt das Unternehmen bei Honor 9A auf eine dreifache Kamera mit 13MP Hauptsensor.

Beim Betriebssystem kommt Android* 10 zum Einsatz, aber man muss auf die bekannten Google Dienste verzichten. Stattdessen setzt Honor auf die App Gallery um Drittanbieter Apps zu installieren.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das neue Smartphone* wird mit Android* 10 ausgeliefert und bietet der HONOR-Community die HUAWEI* AppGallery. Mit diesem App-Store tauchen die User in ein riesiges Ökosystem von Anwendungen und Diensten für ein intelligenteres und nahtloseres Smartphone*-Erlebnis ein. Die HUAWEI* AppGallery ist einer der drei weltweit führenden App-Stores mit mehr als 400 Millionen aktiven Nutzern. Ob Lufthansa, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt an verfügbaren Apps ist groß und wächst täglich. Durch die Möglichkeit, über einen direkten Download externe Apps herunterzuladen, steht Kunden ein noch größeres Angebot zur Verfügung. Auch beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp können Kunden von HONOR nutzen. Dazu können die Kunden ganz einfach die Drittanbieter-App „AppSuche“ verwenden. Außerdem bietet die HUAWEI* AppGallery Dienste wie den HUAWEI Assistant und den HUAWEI Browser an.