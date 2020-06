iPhone 12: 120Hz Display, aber nur für die Topmodelle – Jon Posser hatte bereits die 120Hz Bildwiederholungsrate bei den iPhone 12 Modellen ins Gesprächs gebracht und Leaker IceUniverse bestätigt nun auf Twitter nochmal diese Technik. Er hat eine “vertrauenswürdige Quelle”, die Displays mit 120Hz für die Pro-Modelle zugesichert hat. Damit werden das iPhone 12 pro und das 12 pro max zumindest mit dieser Technik auf den Markt kommen. Man findet diese Displays mittlerweile auch bei vielen anderen Topmodellen, beispielsweise beim OnePlus 8 oder dem Galaxy S20* (und wohl auch dem kommenden Samsung* Galaxy Note 20). Bei Display ist Apple* in diesem Jahr also zumindest auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

Schlechter sieht es dagegen für die normalen Modelle aus. Bisher erwarten alle Experten die 120Hz Display nur für die Topmodelle und daher werden iPhone 12 und iPhone 12 max wahrscheinlich nur mit normalen Displays auf den Markt kommen. Eventuell gibt es hier nur die 90Hz Technik, wenn Apple* richtig sparen will vielleicht sogar nur 60Hz.

iPhone 14 beinhaltet auch bereits Einstellungen für die neue Technik, man kann dort beispielsweise die Frame-Rate auch wieder herunter regeln.

Preise und Setup für die kommenden iPhone Modelle im Detail

Jon Posser hatte vor wenigen Tagen erst Details zu den neuen iPhone 12 Display veröffentlicht und legt nun nochmal nach. Im neuen Video leakt er fast die gesamten technischen Details zu den Geräten und auch die Preise. Er ist in der Regel recht gut informiert und daher dürften die meisten der Infos recht zuverlässig sein.

Alle Modelle werden dabei in diesem Jahr auf 5G Technik setzen und eine Glasrückseite haben. Die beiden teureren Modelle setzen bei der Kamera zusätzlich auf LiDAR Technik für die Entfernungsmessung (kennt man bereits vom der Google Pixel Serie). Die Preise sind vorerst nur in Dollar angegeben, einen direkte Umrechnung in Euro funktioniert wohl leider nicht, da in Deutschland beispielsweise noch einige Pauschalabgaben auf die Modelle aufgeschlagen werden. Dennoch ist es in ungefähr eine Orientierung, wie die Modelle preislich liegen werden.

iPhone 12

128 GB: 649 US-Dollar – 256 GB: 749 US-Dollar

5,4″ Super Retina* Display (BOE OLED*)

4 GB RAM

Apple* A14 Bionic-Prozessor

Dual-Kamera

Aluminiumrahmen

iPhone 12 Max

128 GB: 749 US-Dollar – 256 GB: 849 US-Dollar

6,1″ Supe Retina* Display (BOE OLED*)

4 GB RAM

Apple* A14 Bionic-Prozessor

Dual-Kamera

Aluminiumrahmen

iPhone 12 Pro

128 GB: 999 US-Dollar – 256 GB: 1.099 US-Dollar – 512 GB: 1.299 US-Dollar

6,1″ Super-Retina*-XRD-Display (Samsung* OLED*) mit ProMotion (120 Hz)

6 GB RAM

Apple* A14 Bionic-Prozessor

Triple-Kamera mit LiDAR

Edelstahlrahmen

iPhone 12 Pro Max

128 GB: 1.099 US-Dollar – 256 GB: 1.199 US-Dollar – 512 GB: 1.399 US-Dollar

6,7″ Super-Retina*-XRD-Display (Samsung* OLED) mit ProMotion (120 Hz)

6 GB RAM

Apple A14 Bionic-Prozessor

Triple-Kamera mit LiDAR

Edelstahlrahmen

Die teuereren iPhone 12 max Versionen sollen dabei jeweils beim Display mit Y-OCTA Technik ausgestattet sein. Bei diesem Verfahren wird die Touchscreen-Technik direkt in das Glas integriert. Die zusätzliche Touchscreen Schicht entfällt damit und die Display können dünner und wohl auch etwas leichter werden. Damit bleibt bei den Pro-iPhone Modellen wohl mehr Platz für andere Komponenten oder sie werden insgesamt etwas dünner als die billigeren Versionen. Damit scheint in diesem Jahr auch klar zu sein, dass es keine Modelle mit LCD* Display mehr gibt. Der Übergang auf OLED Displaytechnik ist bei Apple* damit vollständig vollzogen.