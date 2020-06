iPhone 12 – Apple* registriert 9 Modelle bei der Eurasischen Wirtschaftskommission – Noch ist unklar, ob die neuen iPhone 12 Modelle in diesem Jahr pünktlich erscheinen werden oder ob es aufgrund der Corona Krise einige Verzögerungen geben könnten. Apple* arbeitet zumindest bereits am Marktstart und hat die neuen Modelle für den eurasischen Raum registriert, so dass zumindest formal keine Hindernisse entstehen.

Dabei setzt das Unternehmen gleich auf 9 neue Modellnummern: A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, und die A2411. Welche Modelle genau dahinter stehen ist aber bisher noch nicht bekannt.

Bei Macrumors heißt es im Original dazu:

Based on the new model numbers, it’s possible that the A2176 and the A2172 refer to the two more affordable models, while the other numbers could be variants of the high-end models. All of the models are listed as running iOS 13. Apple* is expected to release new iPhones in the fall. In addition to the new ‌‌iPhone‌ filings, Apple also registered a previously unseen Mac model with the identifier A2330 and running macOS 10.15 Catalina.