iPhone Reparatur – erste Hilfe und Tipps für häufige Reparaturen

iPhone Reparatur – erste Hilfe und Tipps für Reparaturen – Monatlich werden neue High-End-Geräte veröffentlicht. Diese sind stets mit der neusten Technik ausgestatte. Da das Smartphone* zu einem wichtigen Alltagsgegenstand geworden ist, wird es von dem Großteil der Bevölkerung täglich genutzt und belastet. Dabei kommt es nicht selten vor, dass das Display beschädigt wird oder es manchmal zu einem Wasserschaden kommt. Auf der einen Seite kann der Nutzer zwar ohne ständige Kommunikationsmöglichkeit endlich entspannen. Auf der anderen Seite wächst die Smartphone*-Abhängigkeit kontinuierlich.

Eine äußerst interessante Statistik von iPhone-Ticker stellte die häufigsten Reparaturen von iPhones fest. Die folgenden Anleitungen erläutern Lösungen bei Problemen, welche durch Stürze und Flüssigkeiten und andere Probleme auftreten können.

iPhone Wasserschaden

Nach einigen Berichten aus dem Internet kann das iPhone in Reis eingelegt werden. Die Körner sollen dem Gerät das Wasser entziehen. Dieser Haushaltstipp funktioniert jedoch äußerst selten, da es bei den meisten Wasserschäden zu einem Kurzschluss kommt. Dies betrifft beispielsweise das Mainboard.

Falls das Smartphone* beim Kontakt mit Wasser ausgeht, ist dies nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen. Hierbei kann es sich um die so genannte Schutzschaltung handeln, welche in den meisten Smartphones integriert ist. Diese soll weitere Schäden am Gerät verhindern.

Am wichtigsten ist es zunächst Ruhe zu bewahren. Die stetigen Versuche das Gerät ein- beziehungsweise auszuschalten, können das Smartphone unnötig weiter beschädigen. Unter anderem werden dadurch die empfindlichen Kontaktstellen, welche einen weiterhin direkten Kontakt mit Wasser haben, mit Spannung versorgt und dadurch zerstört.

Video: Was tun bei einem Wasserschaden am iPhone?



iPhone Reparatur: Displayschaden

Einer der häufigsten Smartphone-Schäden stellt ein Displaybruch dar. Die Kosten für ein neues Display bei einem iPhone sind äußerst hoch. Dabei entstehen die Kosten vor allem durch das feine Material. Zunächst ist zu testen, ob andere Funktionen ebenfalls beschädigt wurden. Beispielsweise kann das Mainboard, die Hörmuschel oder der Home Button durch einen Sturz zerstört werden. Ist dies nicht der Fall, kann ein Versuch gestartet werden, das Display selbst zu reparieren. Weitere Tipps dazu gibt es beispielsweise hier.



Wer sich das nicht zutraut kann auch online oder vor Ort einen Reparaturservice nutzen. Wichtig: Kostenvoranschlag geben lassen. Oft gibt es auch vor Ort Reparaturveranstaltungen oder Reparatur-Cafes, bei denen man solche Schäden begutachten lassen kann.

Akkufehler (schnelles Entladen oder Defekt)

Nach dem Kauf eines neuen Geräts funktioniert der Akku tadellos. Meist hält er länger als erwartet, doch bereits nach einigen Monaten muss das Gerät immer häufiger mit Strom versorgt werden. Die Hersteller gewähren meist lediglich eine 6-monatige Garantie. Zwar sind unzählige Tipps und Tricks im Internet zu finden, welche dieses Problem behandeln. Dennoch ist es nicht selten, dass der Akku einen Defekt hat. Unter anderem kann die Ursache bei der Lade-Buchse oder der Akkuladeschaltung liegen. Obwohl der Akku bei den iPhones fest verbaut ist, kann dieser leicht mit den eigenen Händen gewechselt werden.

iPhone Home Button Reparatur (bei älteren Modellen)

Beim iPhone zählt der Home Button zu den wichtigsten Elementen. Neben der Navigation kann das Smartphone durch den Fingerabdruck-Scanner entriegelt werden. Häufige Probleme sind mechanischer Natur. Das bedeutet, dass der Knopf klemmt oder sich gar nicht erst drücken lässt. Es kann jedoch passieren, dass dieser mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Dadurch kann der Home Button an sich beschädigt werden. Zudem ist es möglich, dass die Elektronik einen Schaden erleidet. Die Reparatur ist äußerst filigran und benötigt eine ruhige Hand.

Man kann auch versuchen den Button mit iFixtheButton zu reparieren, meistens reicht das bereits um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.

iPhone macht keinen Ton oder Hörmuschel funktioniert nicht

Für den Fall, dass das iPhone keine Töne mehr von sich gibt, ist eine Reparatur nicht immer von Nöten. Dieser Umstand kann durch viele Ursachen ausgelöst worden sein.

Zunächst sollte geprüft werden, ob der Stummschalter aktiviert ist. Zudem kann es sein, dass der Lautsprecher beziehungsweise die Hörmuschel mit einer Folie abgeklebt ist. Bringt dies keine Abhilfe, sollte das Gerät aus- und eingeschaltet werden. Ist das Smartphone nach dem Neustart immer noch Stumm, sollten alle Daten gesichert werden. Im nächsten Schritt werden alle Inhalte von dem iPhone gelöscht und neu draufgeladen (zum Beispiel via iTunes).

Wurde der Fehler nicht behoben, muss das Gerät eingeschickt werden.

iPhone Kamera defekt

Ist die Kamera defekt, ist es kaum möglich, dass Gerät eigenständig zu reparieren. In seltenen Fällen ist ein Softwarefehler als Ursache verantwortlich. Ansonsten muss das Gerät in Reparatur gegeben werden.

