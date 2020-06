iPhone Zeitumstellung – das kann man bei Problemen tun – Die Zeitumstellung in Deutschland und Europa ist für Handy-Hersteller immer eine kleine Herausforderung, denn man hat hier häufiger eine Aktualisierung der Zeitzonen und muss dies bei der Software beachten. Apple* selbst bietet für alle iPhone und iPad Modelle eine automatische Aktualisierung an – in der Regel muss man daher bei einer Zeitumstellung wenig machen und die Geräte passen sich automatisch an – stellen sich also eine Stunde vor oder zurück, je nachdem was gerade angesagt ist.

Wenn es allerdings Probleme gibt, ist es nicht ganz einfach, die Geräte auf den neusten Stand zu bringen, denn Apple* hat die entsprechenden Einstellungen recht tief im iOS Betriebssystem versteckt. Prinzipiell sollte man bei Problemen prüfen oder die richtige Zeitzone in den Geräten hinterlegt ist und ob die automatischen Einstellungen aktiviert wurde. Nur dann wird die Uhrzeit automatisch angepasst, wenn es eine Zeitumstellung gibt. Die korrekte Zeitzone muss dabei auf Berlin lauten. Dann werden auch Updates für Sommerzeit und Winterzeit korrekt eingespielt bzw. zur Verfügung gestellt.

Apple* schreibt selbst zur Vorgehensweise:

Stelle sicher, dass du über die neueste Version von iOS oder iPadOS verfügst. Aktiviere unter “Einstellungen” > “Allgemein” > “Datum & Uhrzeit” die Option “Automatisch einstellen”1. Dadurch werden Datum und Uhrzeit automatisch entsprechend deiner Zeitzone festgelegt. Wenn eine Zeitzonenaktualisierung verfügbar ist, wirst du vom Gerät darauf hingewiesen. Erlaube deinem Gerät, seinen aktuellen Standort zu verwenden, um die korrekte Zeitzone zu ermitteln. Wähle dazu “Einstellungen” > “Datenschutz” > “Ortungsdienste” > “Systemdienste”, und aktiviere “Zeitzone einstellen”. Vergewissere dich, dass dein Gerät die richtige Zeitzone anzeigt. Tippe dazu auf “Einstellungen” > “Allgemein” > “Datum & Uhrzeit” > “Zeitzone”.

HINWEIS: Bei älteren iOS Versionen gab es teilweise Probleme mit der Umstellung der Zeit. Bei neueren Versionen gab es aber schon länger keine Probleme mehr. Apple scheint diese Probleme also in den Griff bekommen zu haben

