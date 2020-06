Motorola Edge+ – schlechte Kamera-Werte trotz 108MP Sensor – Das Motorola Edge+ ist ein neuer Anlauf von Motorola, ein Modell im Premium-Segment zu positionieren und daher setzt das Unternehmen bei diesen Geräten auch auf viel Technik. Bei der Kamera kommt beispielsweise ein 108 Megapixel Sensor zum Einsatz – höhere Auflösungen gibt es derzeit auch bei den anderen Topmodellen nicht. Im Kamera-Test konnten die Modelle aber trotz des neuen Hauptsensors nicht punkten. Bei DxOMark liegt die die Bewertung gerade einmal bei 113 Punkten. Das reicht nicht für einen Platz unter den Top Ten der besten Kamera-Handys auf dem Markt und der Abstand zu den besten Modellen liegt bei 10 bis 15 Punkten. Es zeigt sich auch hier wieder, dass eine hohe Auflösung nicht zwangsläufig auch beste Bilder bedeutet.

Bei DxOMarkt schreibt man im Original dazu:

Die Zeiten, in denen ein Telefon mit einer Kamera beeindrucken konnte, liegen jedoch weit hinter uns, und der DXOMARK Camera Score berücksichtigt eine Reihe von Leistungselementen, die über die grundlegende Fotografie hinausgehen. Der Edge + verliert Punkte für den Zoom (der nicht sehr weit erfolgreich zoomt) und für seine breite Kamera (die nicht so breit ist wie manche). Der Porträtmodus ist wenig inspirierend und Fotos zeigen mehr Artefakte als die besten der Konkurrenz. Die Teilwerte des Telefons in diesen Kategorien ziehen den Gesamtwert unter das, was wir von einem aktuellen Flaggschiff-Telefon mit Premium-Preisen erwarten.