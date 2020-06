Neues Apple* iPad mini erst für 2021 erwartet – Apple* wird auch im 2. Halbjahr 2020 wieder ein neues iPad Modell auf den Markt bringen, aber es wird wohl die 10.8 Zoll Version sein. Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass es darüber hinaus in diesem Jahr erstmal keine weiteren Modelle geben wird. Allerdings erwartet er den Nachfolger des iPad Mini im ersten Halbjahr 2021, so dass in den kommenden 12 Monaten die Modellpalette bei den iPad doch auch noch in anderen Segmenten aktualisiert werden soll.

Bei Macrumors zitiert man den Analysten wie folgt:

Apple* plans to launch a new 10.8-inch iPad in the second half of 2020, followed by a new 8.5-inch iPad in the first half of 2021, oft-reliable analyst Ming-Chi Kuo said today in a research note obtained by MacRumors. Kuo did not specify if the 10.8-inch iPad model will be a new version of the existing 10.2-inch iPad or the 10.5-inch iPad Air, but he has previously said that the 8.5-inch model will be a new iPad mini. Apple last refreshed the iPad mini in March 2019 with an A12 Bionic chip, an upgraded front camera, and support for the original Apple Pencil.