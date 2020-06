Huawei* P40 Pro+ Premium-Handy kommt ab 25. Juni nach Deutschland – In China sind die Modelle bereits seit dem 6. Juni zu haben, auch in Deutschland werden die Nutzer nicht mehr lange warten müssen. CBNC hat den Termin für den Marktstart herausgefunden und nach diesen Angaben werden die Modelle sowohl in Europa als auch in Deutschland am 25. Juni auf den Markt kommen. Die P40 pro+ wird dabei das teuerste Modell der Serie sein, aber auch wieder auf den Google Playstore und die Core-Apps verzichten. Stattdessen gibt es die App Gallery in Verbindung mit Android* 10.

Offiziell: Premium-Variante Huawei P40 Pro+ startet ab 6. Juni

Huawei* hatte zum Start der P40-Reihe auch das Huawei* P40 Pro+ als besonderes Premium-Modell angekündigt, aber bisher sind die Modelle noch nicht zu haben. Nun scheint man aber so weit zu sein, denn zumindest für China wurde der Start angekündigt. Ab dem 6. Juni sollen die Modelle im Handel sein.

Der Preis liegt aber erwartungsgemäß hoch und man zahlt umgerechnet jeweils mehr als 1000 Euro für die Smartphones*. In Deutschland dürfte zu diesen Preise noch etwas dazu kommen aufgrund der Pauschalabgaben, daher kann man wohl mit Preise bis zu 1300 Euro rechnen.

Allerdings ist bisher nicht bekannt, ob und wann die Modelle auch in Deutschland und in Europa zu haben sein werden. Vorerst ist nur der Start in China offiziell, alles andere muss man leider abwarten.





Auch beim Huawei P40 pro+ keine Google Apps mit an Bord

Wie erwartet setzen alle Huawei P40 Modelle auf Android* 10 aber ohne die Google Core Apps. Es gibt also auch keinen Google Playstore mehr, sondern die neue Huawei App Gallery* für den Zugriff auf die Drittanbieter-Apps. Beim Kauf gibt es daher direkt den Hinweis:

Mit der Huawei P40 Serie steht Ihnen eine breite Auswahl an Apps zur Verfügung. Sie können Apps direkt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Darüber hinaus können Ihnen auch Dienste Dritter wie beispielsweise die AppSuche den Pfad zu weiteren Apps weisen. Weitere Information darüber, wie Sie Apps installieren können, erhalten Sie auf https://www.zukunftsversprechen.de/ oder über die Huawei Service Hotline unter 0800 7788 6633. Google Apps und Google Mobile Services stehen für die Huawei P40 Serie nicht zur Verfügung, was dazu führen kann, dass einige Apps von Drittanbietern derzeit nicht verwendet werden können.

Einige Anbieter sind beim normalen P40 aus diesem Grund auch dazu übergegangen, die Geräte mit verlängertem Rückgaberecht auszustatten. Wer mit der App Gallery nicht zufrieden ist, kann dann auch sehr schnell wieder wechseln.

Die Huawei P40 Modelle im Vergleich

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Farben Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Keramik Weiß, Keramik Schwarz Display 6,1 Zoll, OLED*, 60 Hertz, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved Schutzklassen IP53 IP68 IP68 Prozessor Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Speicher 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar Akku 3800 mAh

22,5 Watt Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

27 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

40 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden Datenübertragung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Kamera Triple Kamera:

50MP, F1/1.9

16MP, f/2.2 Ultraweitwinkel

8MP, f/2.4 Telefoto

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Quad Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

12MP, f/3.4 Superzoom, OIS, 5X

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Penta Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

8MP, f/4.4 Superzoom, OIS, 10X

8MP, f/2.4, OIS Telefoto

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Maße und Gewicht 148,9 x 71,06 x 8,5mm

175g 158,2 x 72,6 x 8,95mm

209g 158,2 x 72,6 x 9mm

226g Preis 799€ 999€ noch unbekannt

