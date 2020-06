Offiziell vorgestellt: Motorola One Fusion+ auch für Deutschland – Es ist offiziell – Motorola hat das neue Motorola One Fusion+ gestern vorgestellt und es gibt nur ein Modell dieser Serie. Es ist auch das erste One-Smartphone* mit einer Popup-Front-Kamera, die bei Bedarf ausfährt. Auf dieser Weise wird kein Platz im Display für die Kamera benötigt.

Die größere Neuerung dürfte aber die 4fach Kamera sein, die auf der Rückseite zu finden ist und auf einen 64MP Hauptsensor setzt-

Das Unternehmen schreibt selbst zur Kamera:

Das motorola one fusion+ verfügt über ein vielfältiges Vierfach-Kamerasystem. Scharfe und helle Bilder gelingen mit dem ultrahochauflösenden 64-MP-Sensor, der unsere Quad-Pixel-Technologie und den Nachtsicht-Modus unterstützt. Dank des Tiefensensors gelingen auch außergewöhnliche Aufnahmen mit einem Bokeh-Effekt und verwandeln deine Fotos mit Leichtigkeit in schöne Porträts wie vom Profi. Außerdem hilft dir das 118º-Ultra-Weitwinkel-Objektiv dabei, 4x mehr im Bild einzufangen. Und eine spezielle Macro-Vision-Kamera, die eine 2x höhere Auflösung als die meisten anderen Makrokameras auf dem Markt besitzt, stellt bei einem um 5x geringen Abstand zum Objekt noch scharf. Für wunderschöne Selfies steht beim motorola one fusion+ eine 16-MP-Pop-Up-Kamera zur Verfügung. Sie beherrscht ebenfalls die Quad-Pixel-Technologie sowie den Nachtsicht-Modus.

Beim Betriebssystem setzt Motorola auf Android* 10 und auf die eigene Benutzeroberfläche my UX. Die Geräte kommen also nicht mit reinem Android*, sondern mit einer veränderten Oberfläche. Das wird die Fans von Stock-Android* wohl enttäuschen.

Sehr erfreulich: das Motorola One Fusion+ soll auch in Deutschland auf den Markt kommen. Der Preis liegt dabei bei 299 Euro für die Modelle und der Verkauf soll ab Anfang Juli starten. Ein genauer Termin ist noch nicht fest.

Die technischen Daten der neuen Modelle