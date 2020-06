OnePlus Lite Z – erschwingliches OnePlus offiziell bestätigt – Die Gerüchte um eine Lite-Version der aktuellen OnePlus Modelle gibt es bereits seit mehreren Monaten und es gibt dazu auch bereits erste Benchmarks. Nun hat das Unternehmen im Forum auch offiziell bestätigt, dass man an einem Smartphone* im mittleren Preisbereich arbeitet und gleich eine Serie dazu auf den Markt bringen will. Es soll also nicht nur ein einzelnes Modell werden, sondern wie die Topmodelle auch eine Serie, die jährlich aktualisiert wird.

Konkret schreibt das Unternehmen dazu:

Pete Lau, Mitbegründer und Chief Executive Officer von OnePlus: „Seit über sechs Jahren arbeiten wir daran, Flaggshiff-Smartphone*-Nutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Da wir eng mit unserer Community verbunden sind, wissen wir, dass sich viele ein solides Smartphone* für den alltäglichen Gebrauch wünschen – und das zu einem erschwinglicheren Preis.“ Kopf des neuen Produktteams ist Paul Yu, der in den letzten fünf Jahren die Entwicklung der Produkthardware für viele der führenden OnePlus-Flaggshiff-Smartphones geleitet hat. Darüber hinaus arbeitete ein junges, kreatives und enthusiastisches Team daran, die neue Produktlinie zum Leben zu erwecken.

Leider gibt es aber bis auf die Ankündigung noch nicht viele Details zu den neuen Modellen. OnePlus hat bisher weder Hinweise zur Technik noch zum Design gegeben und daher bleibt offen, was genau man von der neuen Modellreihe erwarten kann. Die Konkurrenz in dem Bereich ist aber recht stark und es gibt sehr viele Smartphones mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Daher muss sich OnePlus schon einiges einfallen lassen, um in diesem Bereich herausstechen zu können. Bisher gibt es auch noch keine Details zum Preis, daher bleibt offen, wie genau sich die neuen OnePlus Smartphons einordnen werden.

Einen kleinen Hinweis auf die Planungen gibt es aber dennoch. Das Unternehmen hat einen neuen Instagram Channel gestartet, der den Namen “OnePlusLiteZThing” trägt. Das könnte auf die Benennung der Modelle hindeuten. Es scheint also kein OnePlus Nord zu werden, sondern eher ein OnePlus Lite Z.

Bild: OnePlus X