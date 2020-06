OnePlus Nord – Vorbestellungen starten ab morgen – OnePlus hat gerade angekündigt, dass man morgen die ersten Modelle der günstigeren OnePlus Nord Smartphones* vorbestellen kann. Allerdings ist die Anzahl auf nur 100 Stück begrenzt, weiter Kontinente werden sicher folgen. Man versucht so natürlich, den Spannungsbogen für den Marktstart hoch zu halten.

Mit der Vorbestellung ist aber nun auch klar, dass die Modelle offiziell OnePlus Nord heißen werden. Ein OnePlus 8 lite oder Z wird es daher nicht geben, die neue Modellreihe trägt also auch einen komplett eigenen Namen.

Die details zur Vorbestellung soll es per Instagram geben:

https://www.instagram.com/oneplus.nord/

Der Namen der Seite wurde nun auch offiziell auf OnePlus Nord umbenannt.

Leider gibt es aber bis auf die Ankündigung noch nicht viele Details zu den neuen Modellen. OnePlus hat bisher weder Hinweise zur Technik noch zum Design gegeben und daher bleibt offen, was genau man von der neuen Modellreihe erwarten kann. Die Konkurrenz in dem Bereich ist aber recht stark und es gibt sehr viele Smartphones* mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Daher muss sich OnePlus schon einiges einfallen lassen, um in diesem Bereich herausstechen zu können. Bisher gibt es auch noch keine Details zum Preis, daher bleibt offen, wie genau sich die neuen OnePlus Smartphons einordnen werden. Genaueres wird man aber morgen wissen.

Bild: OnePlus X